“Ni a chavorrucos llegan”: Sheinbaum asegura que tras la marcha de Generación Z está la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la manifestación de la llamada generación Z para este 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México y otras partes del país ya es de la oposición.

La mandataria aseguró que es necesario presentar cómo se fue conformando el llamado a la marcha, en la que, afirmó “hay unos cuantos” que tienen más edad de la que representa a la generación a la que se le atribuye la protesta “y están convocando a esta manifestación”.

“Un montón de personas que no son necesariamente… ni a chavorrucos llegan pues”, afirmó la presidenta.

Sugirió que esta marcha, incluso pudo ser originada por personajes ajenos a los jóvenes que estarían nutriendo la manifestación.

“Los jóvenes tienen el derecho a manifestarse, pero se convirtió en una manifestación de la oposición”, quienes también tienen ese derecho a la protesta.

“Somos un país libre” de manifestación y de expresión, al mismo tiempo que destacó que se debe conocer “quiénes están detrás de la manifestación”.

Insistió en que es necesario que “haya información: ¿Quién convoca? ¿Cómo se convoca? ¿Quiénes van a asistir? Y refirió que algunos personajes de la oposición ya confirmaron su asistencia.

La manifestación se da en el contexto del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo en un evento público el pasado 1 de noviembre; en esta protesta participará el movimiento de los del sombrero, que fue con el que se identificó el alcalde Manzo para ganar las elecciones.