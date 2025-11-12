Noroña pide excluir al PAN de reuniones de la Jucopo por faltas de respeto al Pleno

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, pidió al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López, que mientras el grupo parlamentario del PAN no respete el Pleno de la Cámara alta, no sea incluido en las reuniones de la Junta.

El senador envió un acuse dirigido al senador Adán Augusto López, argumentando que el grupo Parlamentario de Acción Nacional se ha caracterizado, desde el inicio del período legislativo, por un comportamiento de permanente falta de respeto al Pleno, a la Mesa Directiva y a Morena.

“Más allá del derecho de todo legislador a sostener en tribuna lo que le venga en gana, el grupo parlamentario del PAN no se ha conformado con lanzar falsas acusaciones de vínculos con el narco, señalando dolosamente a TODO nuestro grupo parlamentario de tales vínculos sin presentar una sola prueba, hecho muy grave y absolutamente falto de respeto; ha ido más lejos, injuriando permanentemente en lo particular y en lo general a compañeras y compañeros de nuestro movimiento.

“De igual manera, la bancada de Acción Nacional se ha caracterizado por faltar al respeto en señales de duelo en que se ha pedido un minuto de silencio, por ejemplo, en el caso del fallecimiento del presidente uruguayo José Mujica. No fue la única vez que faltó al respeto. De igual manera, han introducido megáfonos para reventar sesiones de toma de protesta del personal diplomático y de diversos funcionarios del gobierno federal...

“En ese marco y reconociendo el derecho de Acción Nacional de participación en la Mesa Directiva y en la JUCOPO, considero que no se les debe convocar a ninguna sesión de ambas instancias, mientras la bancada de Acción Nacional mantenga la conducta de no respetar el marco legal que rige las sesiones del pleno de la Cámara de Senadores.”, detalla.

En el acuse, Fernández Noroña enfatiza que el coordinador del PAN no coordina nada o juega al policía bueno y al policía malo y que no tiene ninguna capacidad ni influencia en su grupo parlamentario.

Fernández Noroña resaltó que en el grupo parlamentario del PAN la provocación es permanente, la injuria constante, además, la falta de respeto absoluto como argumento sistemático y la búsqueda constante de descarrilar las sesiones es inaceptable, por lo que su actuar debe tener consecuencias.

El pasado 4 de noviembre, durante la discusión en el Senado de la República, la panista Lilly Téllez llamó al morenista Gerardo Fernández Noroña “idiota, imbécil y payaso”, esto en referencia a que el senador lloró en una transmisión que realizó desde Medio Oriente cuando viajó a aquel lugar para mostrar su apoyo al pueblo palestino y le pidió que lo hiciera por el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre.

“A ver, tú idiota, llora por Carlos Manzo, Noroña. No seas imbécil, llora de verdad por Carlos Manzo. Tú idiota, llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña”, dijo.