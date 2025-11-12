Nuevo frente frío se aproxima el jueves; lluvias fuertes y torrenciales azotarán a estas entidades

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 grados. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó de la llegada de un nuevo frente frío este jueves mientras continuarán las temperaturas de entre -10 y 5 grados en más de 20 entidades.

Asimismo, habrá estados con lluvias fuertes y torrenciales por un canal de baja presión, de acuerdo con el pronóstico para el 13 de noviembre del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, el ingreso de humedad del mar Caribe e inestabilidad atmosférica generará lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo (sur) y chubascos en Campeche y Yucatán.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro, oriente y sureste del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará chubascos con posibles descargas eléctricas en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Tabasco; así como lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra).

Asimismo, se mantiene viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Finalmente, en el resto de la República Mexicana predominará cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Se aproximará un nuevo frente frío

Para el jueves, un canal de baja presión se extenderá desde el suroeste del golfo de México hasta en el occidente del mar Caribe, interaccionará con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias puntuales torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado con posibles trombas marinas en Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en Campeche, y chubascos en Yucatán.

Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas, así como originar encharcamiento e inundaciones.

Por otra parte, se prevé durante la noche, se aproxime un nuevo frente frío al noroeste del país, asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias aisladas y fuertes rachas de viento en Baja California.

A su vez, canales de baja presión sobre interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, se mantendrá ambiente frío durante la mañana sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el Estado de México, y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales torrenciales fuertes, podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 13 de noviembre:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Quintana Roo (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán–Sierra Negra), Estado de México y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 13 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 13 de noviembre: