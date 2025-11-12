Obra de ciclovía sobre Calzada de Tlalpan tiene un avance del 60%

Obra de la ciclovía en Calzada de Tlalpan . Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un mes después de las protestas encabezadas por trabajadoras sexuales que denunciaron afectaciones por la construcción de la ciclovía sobre Calzada de Tlalpan, el secretario de Obras y Servicios (SOBSE), Raúl Basulto, aseguró que el proyecto “avanza de manera importante” y registra un 60% de progreso.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Basulto informó: “Son 34 kilómetros, que van desde la zona de Tlaxcoaque hasta Periférico y de regreso; así que vamos muy bien. Estimamos que esa obra tiene un avance en promedio del 60% de los trabajos que corresponden”.

Y explicó que las labores se realizan principalmente durante la noche “para evitar afectaciones viales”, aunque ofreció una disculpa a la población por el tráfico derivado de los trabajos.

“Muy pronto se estará concluyendo y va a ayudar mucho en la movilidad de toda la ciudad, y muchos residentes van a disfrutar de esta ciclovía”, afirmó sobre el proyecto que fue promovido por la actual administración como parte de la infraestructura que se desarrollará de cara al Mundial de Futbol 2026.

El pronunciamiento contrasta con las movilizaciones que desde septiembre mantienen colectivos de trabajadoras sexuales, quienes acusan que la obra se ejecutó sin consulta ni alternativas para las mujeres que laboran sobre esa vialidad.

En la más reciente marcha, realizada el 14 de octubre pasado, las manifestantes denunciaron que la construcción redujo los espacios donde ejercen su actividad y exigieron al gobierno capitalino abrir mesas de diálogo con las autoridades de Obras y de Inclusión y Bienestar Social.

Las inconformes señalaron que la ciclovía “borra” su presencia del espacio público y que el proyecto “prioriza el embellecimiento urbano por encima del derecho al trabajo”.

Además de la protesta mencionada, las trabajadoras sexuales protestaron los pasados 19 y 27 de agosto, así como el 5 de septiembre.

Este miércoles 12 de noviembre, Basulto no se refirió al descontento de las trabajadoras ni precisó si ha habido nuevos consensos con quienes se oponen a la ciclovía.