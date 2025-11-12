Preparan STS Forum para AL y el Caribe en Morelos; se prevé generar mil mdp de inversión

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la titular de Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia presentan STS Forum para América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo el próximo diciembre. Foto: Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Del 3 al 5 de diciembre próximos, México será sede de foros y eventos sobre innovación, ciencia y tecnología a nivel América Latina y el Caribe, incluido el análisis de fondos de inversión sobre más de tres mil proyectos que podrían significar una inversión de mil millones de pesos en el país.

Se trata del Science and Technology in Society Forum (STS Forum) para América Latina y el Caribe, el InnovaFest LATAM 2025 y el Encuentro Ministerial de Latinoamérica y el Caribe, que se desarrollarán en el Centro de Convenciones de Morelos, en la capital Cuernavaca.

Los eventos fueron anunciados este martes por los secretarios de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; y el de Economía, Marcelo Ebrard, así como la gobernadora de Morelos, Margarita González.

Fundado en Kioto, Japón, en 2004, el STS Forum es una de las principales plataformas globales en materia de ciencia y tecnología y un espacio de diálogo para generar soluciones transformadoras para la sociedad.

Su desarrollo tendrá cinco ejes relacionados con la gestión del agua-energía-alimentación, electromovilidad, biotecnología y genómica aplicada a la medicina, innovación aeronáutica y desarrollo aeroespacial y emprendimiento como motor de desarrollo.

El foro tendrá más de 60 ponentes internacionales, incluidos líderes mundiales en el ramo.

Premio a la Innovación; “gemelos digitales”

En la conferencia, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que, en el InnovaFest, ya se tiene un récord “histórico” de iniciativas de innovación científica y tecnológica, con el registro de tres mil 763 proyectos, de los que se espera atraer inversiones de entre 800 y mil millones de pesos.

Ello, dijo, sería la cifra más alta de capital privado destinada a desarrollo tecnológico en la historia reciente del país. Y es que, subrayó, por primera vez 82 fondos de inversión participan de forma coordinada en un evento de este tipo.

El excanciller destacó que la cifra de inversión esperada significa un crecimiento de cinco veces el promedio nacional de patentes. Detalló que, al año se registran unas 600 patentes en México, mientras que en este 2025 se tienen más de tres mil 700 postulaciones. “Es la primera vez que pasa algo así”, subrayó.

Del total de proyectos, mil 266 fueron hechos por individuos o equipos independientes, 852 por empresas y 603 por universidades públicas y privadas.

Ebrard mencionó dos ejemplos de estos proyectos: el desarrollo de una herramienta educativa que funcione como un “gemelo digital” con Inteligencia Artificial, así como la creación de inmunodepresores específicos para trasplantes de órganos en beneficio de la medicina.

En el Forum también se realizará el Premio a la Innovación Mexicana 2025, que tendrá un estímulo económico de 250 mil pesos y el reconocimiento a los primeros lugares de 13 categorías.

Encuentro Ministerial

La secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, destacó que México también será anfitrión del Encuentro Ministerial Latinoamérica y el Caribe, cuyo tema central será “la cooperación regional en ciencia, tecnología e innovación en el abordaje de desafíos comunes”.

Como invitados habrá 30 países, 45 rectores de distintas universidades quienes debatirán sobre cinco sectores prioritarios:

Cambio climático

Transición energética

Sostenibilidad ambiental

Salud, biotecnología y telemedicina

Inteligencia Artificial aplicada a la ciencia

Por último, cuestionada sobre la logística que habrá en Cuernavaca para recibir a los asistentes a estos eventos, la gobernadora Margarita González, dijo que ya se tiene una buena coordinación a cargo del gobierno morelense.

Cuestionada por Proceso sobre si se reforzarán las medidas de seguridad en la entidad para proteger a los asistentes, la morenista contestó que sí, pero no dio detalles sobre número de elementos y vehículos policiacos, solo mencionó que en la entidad hay presencia de la Guardia Nacional.