Sheinbaum justifica vallas en Palacio Nacional ante marchas de la CNTE y Generación Z

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre las marchas de la CNTE en la mañanera . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional son por el anuncio de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestará el mismo día de las protestas de la Generación Z y acusó que se dicen radicales, pero se suman “a la derecha”.

Sheinbaum indicó que tuvieron la información de que se trata de un grupo de la CNTE quienes anunciaron marcha y bloqueos en la sede presidencial y recordó que la última vez que tuvieron estas actividades impidieron la entrada de reporteros y otros asistentes a la conferencia presidencial.

Además de que acusó que no todos quienes cometieron agresiones son necesariamente maestros y los llamó “provocadores”.

La mandataria federal también se refirió a los grupos que cometen algunos destrozos y que se dan en el contexto de manifestaciones “supuestamente de mujeres” y aclaró que lo menciona así “porque era un pequeño grupito” que utilizaba artefactos incluso para quemar; pero que eran dentro de grandes manifestaciones que llenaban cada año el Zócalo de la Ciudad de México.

Dijo que era preferible colocar vallas que exponer también a policías capitalinos y recordó lo sucedido en la marcha del 2 de octubre que dejó como saldo cerca de 100 elementos heridos.

No queremos que haya violencia y que sea la Policía quien enfrente a una situación de este tipo”, dijo esta mañana al señalar que es parte de la protección por ese tipo de artefactos.

“Es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento”, justificó la mandatario y agregó que también es mejor colocarlas cuando se sabe que viene un grupo como la CNTE o cuando se sabe que hay infiltrados.

Además de que, dijo, se colocan desde hace tiempo para prevenir actos violentos de recintos que están bajo la responsabilidad de su gobierno.

Consideró que casualmente se hace este anuncio de la Coordinadora cuando se mantiene una mesa de diálogo con los docentes.

“No vemos qué necesidad de venir a Palacio Nacional”, porque considera que “no tiene que ver con que no hay diálogo”; además de asegurar que están abiertas las puertas, y funcionarios de Educación han ido, por ejemplo, a Oaxaca para dialogar con la sección XXII.

“Ahora resulta que cuando va a haber una marcha ellos también” anuncian esta manifestación el próximo sábado 15 de noviembre.

“Parecen radicales, pero se juntan con la derecha” y ante la pregunta de si la preocupación es más por la CNTE que por la macha de la Generación Z, respondió que es dirigida a cualquier provocación de este llamado que hacen algunos maestros de la CNTE

“Cualquier provocación. Es mejor no poner en riesgo la vida de los policías”, además de asegurar que “hay una obligación de cuidar la vida de las personas”.