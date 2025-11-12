UIF investiga a Salinas Pliego por lavado de dinero en sus dos casinos; acusa persecución política

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De acuerdo con un comunicado difundido por Grupo Salinas, el dueño de TV Azteca confirmó que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han iniciado indagatorias sobre algunas de sus empresas vinculadas al negocio del entretenimiento y las apuestas.

Entre las marcas señaladas por las autoridades se encuentran Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., ambas subsidiarias de TV Azteca.

El dueño de TV Azteca acusó que esta situación es “una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas por todos los frentes”.

“Resulta lamentable que las instituciones del gobierno, en vez de dedicar sus esfuerzos a la tarea del quehacer gubernamental, se presten a un acto doloso y persecutorio como éste, motivado únicamente por intereses políticos”, se lee en el comunicado.

El grupo también calificó la acción como un acto “arbitrario” encabezado por la procuradora fiscal, Grisel Galeano García.

Y aseguró que “confirma lo que hemos venido señalando durante meses: está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y de las empresas del grupo”.

En una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado en contra de #GrupoSalinas, por obstinación de la procuradora fiscal (@PFFmx), @GriselGaleanoMx, se notificó a Ganador Azteca, nuestra división de juegos y sorteos, de una investigación, la cual incluye a otras casas…

Casinos acusados por lavado de dinero

El señalamiento surge luego de que, este 11 de noviembre, la Secretaría de Hacienda diera a conocer que en al menos ocho estados (Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México) fueron detectados 13 casinos utilizados para lavar dinero.

Según la autoridad, estos establecimientos fueron identificados a partir de una investigación que lleva meses en curso y que se desarrolla en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

La investigación, que forma parte de los compromisos de cooperación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, particularmente con la FinCEN y la OFAC, busca frenar las operaciones ilícitas que utilizan al sector del entretenimiento como vía de narcolavado.