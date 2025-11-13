Adán Augusto batea petición de Noroña para excluir al PAN de reuniones de la Jucopo y Mesa Directiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Adán Augusto López, afirmó que órgano legislativo no tiene facultades para atender la petición del senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, sobre la exclusión del grupo parlamentario del PAN de reuniones de la Junta y la Mesa Directiva, mientras no respete el Pleno de la Cámara alta.

En conferencia de prensa, el senador morenista detalló que la petición es imposible ya que Ley Orgánica del Congreso de la Unión señala la representación de la pluralidad en el Senado.

“Entiendo y escucho la propuesta o la postura del compañero senador Gerardo Fernández Noroña, pero, pues es imposible darle… cumplir de manera afirmativa a su petición por una simple y sencilla razón: En el caso de la Junta de Coordinación Política, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, el Reglamento al interior del Senado, claramente señalan que la representación de la pluralidad en el Senado...

“No podemos, no tenemos facultades o no tiene facultad el presidente de la Junta de Coordinación Política para desconvocar o para no convocar o para negarle al representante del grupo parlamentario la participación en las sesiones de la Junta de Coordinación Política”, detalló.

Respecto al afirmación de Fernández Noroña de que el coordinador del PAN en el Senado juega al policía malo y al bueno, además de que no tiene ninguna capacidad ni influencia en su grupo parlamentario, Adán Augusto López lo negó y resaltó que todos los coordinadores hacen su trabajo al interior de sus bancadas.

“No, yo creo que Ricardo Anaya, como todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, hacen o intentan hacer, yo diría que hacen su trabajo al interior de los grupos parlamentarios, pero aquí no es un asunto de los buenos y los malos, o el policía bueno o el policía malo, que es un asunto de responsabilidad política de todos y cada uno de quienes integramos al Senado”, explicó.