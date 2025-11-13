Frentes fríos 14 y 15 azotarán durante el puente del Buen Fin a los siguientes estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El puente vacacional del Buen Fin se verá afectado por las bajas temperaturas que provocarán los frentes fríos 14 y 15, prevé el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico del 14 al 17 de noviembre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades en las que se prevén heladas en las madrugadas, lluvias fuertes y torrenciales y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, un canal de baja presión sobre el occidente del mar Caribe, en interacción con el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales torrenciales en Quintana Roo (sur) y lluvias muy fuertes en Campeche (este); mismas que podrían generar encharcamientos e inundaciones.

Asimismo, se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y posible formación de trombas marinas en la costa sur de Quintana Roo.

Mira nuestro #VideoPronóstico e infórmate sobre las condiciones #Meteorológicas que se esperan para la noche de hoy y mañana en #México pic.twitter.com/Qi3JXy0JUv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 14, 2025

De igual forma, se pronostican chubascos en Yucatán. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionará chubascos en Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán–Sierra Negra), Estado de México, Morelos y Guerrero.

Por otra parte, una vaguada en altura sobre el noroeste mexicano y el ingreso de humedad generado por las corrientes en chorro polar y subtropical, generará lluvias aisladas en el norte de Baja California, así como descenso de la temperatura y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en la península de Baja California.

El nuevo frente frío traerá vientos y lluvia el viernes

El viernes, canales de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en esa región, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Quintana Roo (sur).

Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste mexicano, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 60 km/h y descenso de las temperaturas en la citada región, además de lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California.

En el resto de la República Mexicana, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará cielo despejado, ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas del norte, noreste, centro y oriente del país, así como ambiente cálido por la tarde y sin probabilidad de lluvia.

Valle de México

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, cielo medio nublado, sin lluvia en la Ciudad de México y Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 15 al lunes 17 de noviembre)

El sábado, prevalecerá el canal de baja presión en el oriente de la península de Yucatán, mantendrá lluvias fuertes en Quintana Roo, así como chubascos en Campeche y Yucatán.

En el transcurso de la tarde-noche del sábado, el nuevo frente frío (número 14) ingresará y recorrerá el noroeste del territorio mexicano, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento de 60 a 70 km/h y descenso de las temperaturas en Baja California y Sonora.

Durante el domingo y lunes, el frente frío (número 14) se desplazará sobre el noroeste y norte del país, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 70 km/h y descenso de las temperaturas en dichas regiones; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de probabilidad de caída de aguanieve o lluvia engelante en zonas montañosas de Baja California y Sonora.

El lunes por la noche se prevé la aproximación de un nuevo frente frío (número 15) al noroeste de México, se asociará con una circulación ciclónica en altura y con la corriente en chorro polar, originando rachas de viento de hasta 60 km/h, lluvias e intervalos de chubascos, descenso de temperatura y posible caída de nieve o aguanieve en Baja California y Sonora.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, prevalecerá ambiente frío durante la mañana y noche, cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 14 de noviembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Quintana Roo (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Campeche (este y sur) y Chiapas (este y noreste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora (noroeste), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 14 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 14 de noviembre:

Viento de componente norte de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y posibles trombas marinas, durante la mañana: costas de Quintana Roo.

Sábado 15 de noviembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (noroeste) y Quintana Roo (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas y Puebla.

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: golfo de California, Baja California y Sonora.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, durante la mañana: golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Puebla (suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del domingo:zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo:zonas serranas de Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo:zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo:zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 16 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Chiapas (sur) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Posible caída de aguanieve o lluvia engelante: Sierra de San Pedro Mártir, BC y norte de Sonora.

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa y Durango.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo y costa), Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos y Veracruz.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del lunes:zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes:zonas serranas de Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes:zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes:zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 17 de noviembre: