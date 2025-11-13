Incendio en zona arqueológica de Teotihuacán: esto es lo que se sabe

Se registra incendio en Teotihuacán. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un incendio forestal, registrado la noche del martes 12 de noviembre, en el interior de la zona arqueológica de Teotihuacan fue controlado sin afectar las pirámides ni monumentos históricos, informaron autoridades locales.

El siniestro inició alrededor de las 23:00 horas en un área de matorrales y pastizal seco, ubicada a pocos metros detrás de la Pirámide de la Luna, entre las zonas restringidas A y B, próximas al enmallado perimetral.

Vecinos de San Juan Teotihuacán alertaron a los servicios de emergencia, tras observar columnas de humo y llamas visibles a varios kilómetros.

Elementos de Protección Civil y bomberos de los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides acudieron al sitio con mangueras, cubetas y herramientas manuales. Tras más de una hora de labores, el fuego fue extinguido por completo.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizará una evaluación técnica para descartar afectaciones al patrimonio y determinará si se requiere mantenimiento preventivo en la zona.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a las estructuras prehispánicas, confirmaron las autoridades.

Este evento ocurrió en plena temporada seca, cuando la acumulación de vegetación representa un riesgo latente en sitios naturales y arqueológicos.

Autoridades exhortaron a la población a reportar cualquier indicio de fuego y evitar actividades que puedan generarlo.