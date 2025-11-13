La CNTE instala plantón en inmediaciones de la Cámara de Diputados

Plantón de la CNTE en la Cámara de Diputados. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instaló una plantón en las inmediaciones de la Cámara de Diputados para exigir, entre otras cosas, la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

Debido al plantón en las inmediaciones del recinto legislativo, las instalaciones de San Lázaro fueron cerradas y se pidió a los trabajadores realizar sus labores desde casa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien acudió al Senado para charlar con estudiantes, afirmó que pidió a los trabajadores no asistir a la Cámara de Diputados.

“Pedí que los trabajadores no asistieran a laborar para que no se generara una rispidez con ellos y que se permitiera que llevaran a cabo su protesta o su marcha o su expresión de inconformidad o planteamiento, según fuera el caso, de manera tranquila. Entonces no hay gente en la cámara.

“Teníamos ya programado este Modelo Universitario que hago de manera regular en la Cámara de Diputados y hoy le tocaba a la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo he hecho con la UNAM, con la Universidad de Puebla, con distintas universidades, no se pudo realizar en la Cámara de Diputados y el senador Adán Augusto, nos permitió llevarla a cabo aquí en el Senado”, detalló.

Este día la CNTE también cercó Palacio Nacional e intentaron derribar las vallas que colocaron desde hace dos días, por lo que fueron dispersados por elementos de seguridad.