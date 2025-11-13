Liberación anticipada de Javier Duarte "sería una afrenta a todas las víctimas”: Propuesta Cívica

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La organización Propuesta Cívica afirmó que el periodo de Javier Duarte al frente del gobierno de Veracruz convirtió al estado en la región más peligrosa del mundo para el ejercicio del periodismo, por lo que consideró preocupante su solicitud de libertad anticipada.

A través de un comunicado, la organización recordó que, durante el gobierno de Duarte en Veracruz, 16 periodistas fueron asesinados y tres más fueron víctimas de desaparición y que el exmandatario tiene una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, en particular por su posible participación en la comisión de desapariciones forzadas en el estado.

“Un personaje como Javier Duarte, con la magnitud de los delitos que ha cometido, tiene que cumplir su condena,” afirmó Sara Mendiola Landeros, Directora Ejecutiva de Propuesta Cívica.

“Otorgar el beneficio de una liberación anticipada a un personaje acusado de atrocidades como la desaparición forzada, sería una afrenta a todas las víctimas”.

La organización afirmó que la solicitud de preliberación “no debe valorarse únicamente a partir de la conducta carcelaria del exmandatario, sino también, en función del impacto de sus crímenes y del riesgo que su liberación representa para las víctimas y la sociedad”.

A Javier Duarte le restan 5 meses de la condena que le fue impuesta en el año 2018 y, según sus abogados, ya obtuvo sobreseimientos en las causas penales locales que enfrentaba, sin embargo, dichas resoluciones fueron impugnadas por la Fiscalía de Veracruz.