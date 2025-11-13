Lilly Téllez califica de “venganza” el fallo de la SCJN contra Grupo Elektra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por unanimidad que Grupo Elektra debe pagar un crédito fiscal por más de 33 mil millones de pesos, la senadora panista Lilly Téllez criticó el fallo y afirmó que el máximo tribunal es cómplice de Morena, dejando a un lado los derechos de los ciudadanos.

En un breve mensaje en sus redes sociales, Lilly Téllez aseguró que es gravísimo ver cómo cambiaron la justicia por venganza y la independencia por obediencia.

“Hoy la 'nueva SCJN' dejó claro su papel: Ser cómplice de Morena y de sus abusos autoritarios, dejando de lado los derechos de los ciudadanos y de las empresas como @gruposalinas.

“Es gravísimo ver cómo cambiaron la justicia por venganza y la independencia por obediencia”, compartió.

Antes de incursionar en la política de la mano de Morena, Lilly Téllez fue conductora de noticiarios durante 15 años en TV Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego.

Este jueves, la SCJN desechó el amparo que Grupo Elektra, también de Salinas Pliego, tramitó contra el crédito fiscal por 33 mil 306 millones 306 mil 476 mil 349 pesos correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.