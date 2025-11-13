Maestros de la CNTE cercan Palacio Nacional; fueron dispersados con extintores (Video)

Maestros de la CNTE que cercaron Palacio Nacional fueron dispersados con extintores . Foto: Dalila Escobar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cercó Palacio Nacional desde la madrugada de este jueves para exigir el diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de abrogar la ley del ISSSTE de 2007 y el resto de sus demandas.

Intentaron derribar las vallas que rodean la sede presidencial por la calle Moneda, pero fueron dispersados por elementos de seguridad apoyados con sustancias de extintores.

Tras el cerco con el que avanzó la policía de la Ciudad de México, algunos docentes iniciaron una confrontación con elementos y entre empujones y consignas buscaron no ser encapsulados.

Después de las 7:30 horas, algunos líderes docentes llamaron a “no caer en provocaciones” y movilizarse fuera de las calles del centro de la Ciudad de México, por lo que ahora avanzan a la Cámara de Diputados.

Maestros de la Coordinadora también han advertido que se movilizarán durante los eventos del Mundial de Futbol en 2026, aunque el gobierno federal ha insistido en que se mantengan las mesas de diálogo, en las que no participará la presidenta Claudia Sheinbaum.