México amplía a 31 la lista de empresas ligadas al narcolavado del Cártel del Pacífico

México amplía a 31 la lista de empresas ligadas al narcolavado del Cártel del PacíficoLa UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de dar aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México amplió de 27 a 31 la lista de personas y entidades financieras vinculadas al narcolavado señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que, tras nuevos análisis, logró identificar a más empresas que operan para el Cártel del Pacífico, incluidas firmas de casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento.
“La OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional”, señaló.
A partir del análisis, las autoridades determinaron que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y “ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos”.
Ese flujo de efectivo se desplazaba entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, por medio de sociedades creadas para dispersar capitales hacia firmas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.
Se identificó que el grupo criminal capacitaba para estos movimientos.
Presentan denuncias
Debido a estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de dar aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
“Se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes”, señaló Hacienda.