México amplía a 31 la lista de empresas ligadas al narcolavado del Cártel del Pacífico

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México amplió de 27 a 31 la lista de personas y entidades financieras vinculadas al narcolavado señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que, tras nuevos análisis, logró identificar a más empresas que operan para el Cártel del Pacífico, incluidas firmas de casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento.

“La OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional”, señaló.

A partir del análisis, las autoridades determinaron que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y “ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos”.

Ese flujo de efectivo se desplazaba entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, por medio de sociedades creadas para dispersar capitales hacia firmas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.

Se identificó que el grupo criminal capacitaba para estos movimientos.

Presentan denuncias

Debido a estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de dar aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

“Se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes”, señaló Hacienda.