No se concedieron permisos a casinos durante sexenio de AMLO: Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se están investigando 13 casinos por diversos ilícitos, Adán Augusto López aseguró que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y su gestión como secretario de gobernación, no se concedió ningún permiso a algún casino.

En conferencia de prensa, el senador morenista indicó que la última concesión que se dio a un casino fue en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Mire, voy a ser claro: una de las primeras decisiones que tomó el presidente López Obrador era de que no iba a haber permisos o concesiones, otorgamiento de permisos o concesiones nuevas en el tema de los casinos.

“No hubo ningún permiso o autorización nueva durante el tiempo que la hoy diputada Olga Sánchez Cordero estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación. No hubo ninguna, ni hay ninguna concesión o permiso otorgados durante la época que yo fui secretario de Gobernación y tampoco la hubo en durante el espacio de tiempo que Luisa María Alcalde fue secretaria de Gobernación…

“El último permiso que se otorgó para un casino, o para una concesionaria de casinos, fue de la época del presidente Peña Nieto, que por cierto florecieron los casinos en la época del “Panato” con Calderón, con Santiago Creel, con todos ellos”, explicó.

Adán Augusto López resaltó que serán las autoridades que realicen las investigaciones de los supuesto delitos y determinarán las fechas, así como conductas supuestamente ilícitas, por lo que resaltó que eso ya no le toca a él.

“Ahora bien, en el caso de los concesionarios de casinos, de los operadores de casinos que han sido ahora descubiertos por irregularidades varias, que van desde posible evasión fiscal, lavado de dinero, vinculados con la delincuencia organizada, pues serán seguramente las autoridades especializadas en la investigación, en la persecución incluso de ilícitos, quienes tengan con seguridad la fecha, los montos en los que esa actividad empezó a tener conductas catalogadas como delictivas, eso sí no me toca a mí, ni es parte ni de mis atribuciones actuales, ni siquiera las tenía como secretario de Gobernación. Pero, reitero, no se otorgó ningún permiso”, detalló.