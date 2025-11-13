Operativo Paricutín: Harfuch presenta plan de seguridad en Morelia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, llegó a Morelia junto con el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa. Ambos para participar en una reunión de seguridad encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Los titulares del Gabinete de Seguridad sostuvieron en Morelia una reunión de trabajo en el cuartel de la 21 Zona Militar para revisar avances y reforzar la estrategia de seguridad en la entidad.

"La Operación Michoacán por la Paz y la Justicia, cuyo propósito es desarticular la delincuencia organizada y disminuir los índices de violencia en Michoacán, mediante la detención de lideres de primer y segundo nivel, así como de generadores de violencia; la neutralización de campos de adiestramiento; destrucción de laboratorios clandestinos y casas de seguridad; y el aseguramiento de vehículos tácticos modificados para delinquir", detalló el gobierno en un comunicado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; y otras autoridades federales realizaron un recorrido de supervisión en distintos puntos de Uruapan. Durante este trayecto, el secretario García Harfuch reconoció la labor y valentía de los elementos del Ejército y la Guardia Nacional que contribuyen a la seguridad del estado con patrullajes, supervisión territorial y acciones de contención.

En las últimas 24 horas, en operaciones efectuadas en Gabriel Zamora, Parácuaro, Morelia y Arteaga, fueron detenidas seis personas; se aseguraron armas largas, más de 200 cartuchos, cargadores, equipo táctico y cinco kilogramos de metanfetamina; además de la recuperación de 398 computadoras robadas como parte de la Operación Paricutín.