Pese al atentado en Uruapan, EU descarta enviar tropas a México: Marco Rubio

Rubio habla con los periodistas que lo acompañan en el Aeropuerto Internacional John C. Munro de Hamilton, Ontario. Foto: Mandel Ngan/Pool vía AP

El secretario de Estado, Marco Rubio, posa para la foto de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Ontario, a la que también asistió el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente . Foto: Nick Iwanyshyn/The Canadian Press vía AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, descartó que Estados Unidos vaya a enviar fuerzas de su país a México o tomar medidas unilaterales en la lucha antinarco.

El responsable de la política exterior estadunidense respondió así tras ser consultado sobre el papel que tendría el gobierno de Trump tras el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Rubio fue entrevistado este miércoles en el Aeropuerto Internacional John C. Munro de Hamilton, en Ontario, Canadá, tras participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, en la que también estuvo presente el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

Concluyó la reunión ministerial del G7 en Niagara, Canadá en la que asistió el canciller Juan Ramón de la Fuente. Junto con los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Reino Unido, Francia, Arabia Saudita, Italia, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, entre otros. pic.twitter.com/RbTTIGeClk — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 13, 2025

–En las últimas semanas se perpetró un asesinato de alto perfil del alcalde de un pueblo de Michoacán, en México. ¿Qué tan preocupado está usted por la situación de seguridad pública en México? ¿Qué más puede hacer Estados Unidos para ayudar a México a combatir el flagelo de los cárteles y la violencia? –se le preguntó a Rubio.

–Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Ya sabes, obviamente, no quieren que intervengamos, no vamos a tomar medidas unilaterales, ni a enviar fuerzas estadunidenses a México. Pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con intercambio de inteligencia, con todo tipo de cosas que podríamos hacer si nos lo pidieran– respondió el secretario de Estado.

En su respuesta, Rubio mencionó que no sólo ha habido alcaldes víctimas del crimen organizado, sino también periodistas, políticos y jueces.

(a partir del minuto 25)

“Estos cárteles son muy poderosos. Y el hecho de que no estén motivados por una ideología no significa que no sean terroristas. No hace falta ser ideológico para ser terrorista”, remarcó.

“Y son terroristas porque, en muchos casos, poseen más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que los estados – nación”, subrayó Marco Rubio.

El funcionario aseguró que hay zonas de México que, “francamente”, están controladas y gobernadas por estos cárteles que son más poderosos que las fuerzas del orden locales e incluso que las nacionales.

“Están haciendo hoy más que nunca contra el fentanilo”

Para Marco Rubio, el nivel de cooperación entre EU y México está hoy en su punto más alto en la historia y está creciendo de forma positiva.

“Y está impulsado por lo que ellos piden, lo que necesitan y por ayudarlos a mejorar sus propias capacidades si nos solicitan esa ayuda. En algunos casos ya lo han hecho; en otros, ya cuentan con esas capacidades”, añadió el funcionario trumpista.

“Así que tenemos una muy buena relación con ellos. Hemos logrado avances increíbles en los primeros 10 meses de este año. Pero es un gran problema que existe desde hace mucho tiempo. Así que nos enfrentamos a algo que lleva existiendo desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, llevará tiempo ver un progreso tangible”, sostuvo.

Rubio habla con los periodistas que lo acompañan en el Aeropuerto Internacional John C. Munro de Hamilton, Ontario. Foto: AP

“En algunos casos ya lo tenemos”, dijo al hacer referencia a lo que llamó “extradiciones” que son “más rápidas que nunca”.

“No tenemos quejas sobre el nivel de cooperación que hemos recibido de México y el trabajo que estamos realizando con ellos es histórico en este momento, pero aún queda mucho por hacer”, indicó.

Otro aspecto en el que subrayó la “excelente cooperación de los mexicanos” es en el tráfico de fentanilo, al celebrar que “están haciendo hoy más que nunca para detenerlo”.