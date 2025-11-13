“¿Qué necesidad?”: Sheinbaum sobre marcha de maestros de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum sobre la CNTE dijo: “no vamos a caer en provocaciones”. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- ¿Qué necesidad? de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifieste en Palacio Nacional, si hay mesas de diálogo con autoridades federales en los estados, cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum “no vamos a caer en provocaciones”.

“¿Qué necesidad hay de esta manifestación? además a dos días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así”.

Luego de que esta madrugada el magisterio disidente intentó derribar las vallas que blindan la sede presidencial y hubo empujones con la policía capitalina, la mandataria federal puso en duda la legitimidad de estas formas de protesta. “Quieren utilizar la violencia para entrar a Palacio Nacional (...) Nosotros no vamos a caer en provocaciones”.

El mensaje que les envió es “que siempre ha habido diálogo, hay mesas abiertas de trabajo” y recordó que recientemente estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el de Educación, Mario Delgado y representantes de Presidencia, con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, así como otras mesas en Chiapas y en otros estados.

“Entones no se entiende” cómo es que se dan este tipo de protestas si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos a docentes.

Al mismo tiempo aseguró que le parece muy bien que se manifiesten, “el asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación” y aunque admitió que puede haber gente que se sume de forma real y legítima, insiste en cuestionar de dónde viene la convocatoria.

“De que alguien está impulsado esta movilización y muchos no tienen nada que ver con la generación Z” y acusó que es promovidas desde el extranjero en contra de su gobierno.