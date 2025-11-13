Quién es “La China”, presunta operadora del CJNG detenida y ligada a descuartizamiento

Las autoridades identifican a “La China” como parte de una célula del CJNG investigada por homicidios en Colima.. Foto: Semar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Colima y la Policía Estatal, detuvo a Yajaira Berenice “N”, conocida como “La China”, identificada por autoridades como presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La captura ocurrió el martes 11 de noviembre de 2025 en la colonia La Joya II, delegación Santiago, en el municipio de Manzanillo, durante un recorrido de vigilancia implementado dentro de la estrategia de seguridad denominada “Colima Seguro”.

De acuerdo con los reportes oficiales difundidos por las dependencias de seguridad, personal naval detectó una motocicleta sin placas que circulaba a exceso de velocidad con dos personas a bordo. Los tripulantes intentaron huir cuando los agentes les marcaron el alto. Durante la maniobra, la motocicleta derrapó y uno de los ocupantes logró huir. La mujer fue asegurada en el sitio por los elementos participantes en el operativo.

Las autoridades informaron que durante la revisión preventiva encontraron 36 dosis de metanfetamina, una bolsa con aproximadamente 44.51 gramos de la misma sustancia, dinero en efectivo, equipo de comunicación y la motocicleta sin placas en la que se desplazaban. La detenida quedó a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El rol que autoridades atribuyen a “La China” dentro del CJNG

Las dependencias que participaron en el operativo identificaron a “La China” como presunta generadora de violencia en Manzanillo. Según la información difundida tras la detención, la mujer fungía como responsable de un centro de operaciones del CJNG ubicado en un edificio habitacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROM), en la colonia Santiago. El área bajo su control sería el último piso del edificio 16, señalado por autoridades como un inmueble utilizado para retención y ejecución de víctimas.

El perfil que se le atribuye establece que “La China” formaba parte de una célula del CJNG que operaba en diversas zonas de Colima, incluida la región portuaria, el municipio de Villa de Álvarez y áreas del centro de Santiago. Las indagatorias señalan que la célula desempeñaba funciones relacionadas con distribución de droga, vigilancia, traslados y homicidios.

Los informes también indican que la detenida trabajaba bajo la estructura de dos operadores del grupo criminal identificados como Giancarlo “N”, alias “Raptor”, y Francisco “N”, alias “Chacalo”. Ambos son señalados por autoridades como responsables de coordinar actividades de narcomenudeo y ejecuciones en la región. Se atribuye a esta célula la participación en varios homicidios cometidos en Colima y zonas cercanas.

Vinculación con homicidios y descuartizamientos en la región

Las autoridades estatales y federales señalan que “La China” es investigada por presunta participación en hechos violentos ocurridos en años recientes en Manzanillo y municipios cercanos. Entre los eventos incluidos en las pesquisas se encuentran ejecuciones y descuartizamientos, así como traslados de cuerpos en vehículos particulares. La información difundida establece que la célula operaba con un modus operandi consistente en privar de la vida a víctimas en inmuebles utilizados como casas de seguridad, para después abandonar los cuerpos en distintos puntos del estado.

Dentro de las líneas de investigación también se encuentra su posible participación en una doble ejecución ocurrida el mismo día de su detención, aunque las autoridades no han detallado públicamente el avance de esta indagatoria. Reportes policiales señalan que Yajaira Berenice “N” tiene antecedentes penales por robo, sin que se hayan precisado las fechas de dichos registros.

Además del edificio ubicado en el complejo habitacional de la CROM, los elementos federales identificaron otra casa de seguridad atribuida a la célula: un inmueble ubicado en la colonia Oriental Sur, en la ciudad de Colima. En esa ubicación presuntamente se realizaban actividades relacionadas con almacenaje de droga y vigilancia operativa.

Conexión con otras detenciones recientes en Manzanillo

Tras la captura de “La China”, las autoridades realizaron otro operativo en Manzanillo en el que detuvieron a Jaime Tonatiuh Mendoza Fregoso, conocido como “El Pilas” o “X7”. Fuentes de seguridad lo señalan como presunto operador directo de Yajaira Berenice “N” y parte de la misma estructura delictiva. El individuo es investigado por distribución de narcóticos y participación en homicidios registrados en la zona.

Estas acciones forman parte de una serie de operativos implementados por la estrategia “Colima Seguro”, que ha resultado en diversas detenciones de presuntos integrantes del CJNG en el estado.