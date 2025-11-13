Reformas electoral y a la revocación de mandato estarán listas en junio de 2026: Ricardo Monreal

El diputado de morena y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que la reforma electoral y la reforma a la revocación de mandato se discutirán el siguiente periodo ordinario que inicia en febrero del 2026.

En entrevista en la Cámara alta, el diputado zacatecano detalló que las dos reformas tienen que estar listas para antes de que comience el año electoral.

–¿Y tiene claro cuándo tendría que estar lista la reforma electoral para que todo pudiera aplicarse en 2027?

–Ambas tenemos un plazo de tres meses antes de iniciar el año electoral. Estoy hablándole que, si el año electoral inicia el 1 de septiembre, tres meses antes sería junio, si mal no recuerdo, junio...

–Los primeros días de junio, últimos días de mayo.

–Últimos de junio, no, primeros de junio.

–Primeros días de junio.

–Entonces sí puede, en febrero, el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, dedicarse solo a la reforma electoral, porque finalmente revocación de mandato también es reforma electoral.

Para la propuesta de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual realizará foros y tomará en cuenta opiniones de expertos para la iniciativa que prevén presentarla en febrero del siguiente año.

Por su parte, la reforma de cambio de fecha para la consulta de revocación de mandato se iba a dictaminar esta semana en la Comisión de Puntos constitucionales y al siguiente día aprobarla en el Pleno, sin embargo, retrasaron su discusión ante reclamos de la oposición, por lo que prolongaron su debate.