CNTE levanta plantón frente a la Cámara de Diputados

Plantón de la CNTE frente a la Cámara de Diputados, el jueves 13 de noviembre de 2025. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de no obtener respuesta a su favor de parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantaron el plantón que instalaron ayer frente a la Cámara de Diputados y reiteraron su intención de radicalizar sus protestas.

Poco antes de las 17:00 horas de este viernes, las decenas de maestros de distintas entidades comenzaron a levantar sus casas de campaña, plásticos, hules, cartones y cobijas que instalaron ayer hacia el mediodía en la avenida Congreso de la Unión y la calle Emiliano Zapata, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El retiro de los maestros disidentes se dio luego de que ayer un grupo protestó en Palacio Nacional y fueron replegados por la policía capitalina con polvo de extintores; además de que esta mañana cientos de ellos tomaron las casetas de San Marcos Huixtoco, en la carretera México-Puebla; así como la de Tlalpan, en la salida a la autopista México-Cuernavaca.

Al levantar el plantón y el bloqueo carretero, los profesores dieron por terminado el paro nacional de 48 horas y abordaron los autobuses que los llevaran a sus municipios de origen en distintas entidades.

Y al entonar su himno “¡Venceremos!”, reiteraron su intención de regresar a la CDMX con acciones más radicales, entre las que han mencionado un paro de 72 horas, bloqueos en aeropuertos y hasta boicot de las actividades del Mundial de Futbol 2026, si no reciben respuesta a favor de sus demandas.