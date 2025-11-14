CNTE toma casetas de la México-Puebla y México-Cuernavaca

Maestros de la CNTE en caseta de la México-Cuernavaca. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En su segundo día del paro nacional de 48 horas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron dos casetas de acceso carretero a la Ciudad de México, donde permitieron el paso libre de automovilistas sin pagar el peaje correspondiente.

Según dijeron sus representantes, estas acciones en las casetas se replican en 20 entidades del país, para demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el cumplimiento de sus exigencias laborales.

Desde temprana hora de este viernes, maestros disidentes dejaron su plantón en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y, a bordo de autobuses, se trasladaron a la caseta de San Marcos Huixtoco, en la carretera México-Puebla.

Ahí, levantaron las plumas para permitir el paso libre de cientos de automovilistas, mientras gritaban sus consignas.

Durante la manifestación del oriente del Valle de México participaron docentes de la organización Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa (MMCRE).

En la salida sur de la CDMX, los profesores también tomaron la caseta de la autopista México-Cuernavaca, donde también dejaron el paso libre de automovilistas durante varias horas.

Maestros de la CNTE en la toma de caseta en la México-Cuernavaca. Foto: Eduardo Miranda.

Otra parte de maestros disidentes se mantuvo en el plantón que ayer instalaron en la avenida Congreso de la Unión, frente al recinto de San Lázaro.

Se espera que, si no reciben respuesta a su favor, la tarde de este viernes, los maestros levantarán sus casas de campaña y el próximo 22 de noviembre realizarán una asamblea nacional en la que decidirán cuándo y con qué acciones van a hacer un paro de 72 horas.