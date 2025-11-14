Mayoría oficialista en Congreso de la Unión celebra fallo de la SCJN en contra de Grupo Salinas

Congreso de la Unión celebra fallo de la SCJN en contra de Grupo Salinas . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mayoría oficialista en el Congreso de la Unión celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de grupo Salinas.

Primero, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Grupo Salinas cumpla con las sentencias que lo obligan a saldar sus adeudos fiscales.

En sus redes sociales, la senadora morenista resaltó que en México la ley es pareja para todos y que la justicia fiscal es clave para seguir fortaleciendo al país.

“La Suprema Corte Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que Ricardo Salinas Pliego y sus empresas deberán cubrir un adeudo fiscal que supera los 33 mil millones de pesos. Debemos recordar que en México la ley es pareja para todas y todos, y que la justicia fiscal es clave para seguir fortaleciendo al país”, compartió.

Asimismo, la mayoría oficialista en el Senado de la República también celebró la resolución de la SCJN y en comunicado afirmaron que ahora México tiene una Corte que falla a favor del pueblo y en contra de los privilegios que durante años protegieron a los más poderosos.

“Lo sentencia obliga al pago de más de 40 mil millones de pesos que, por fin se traducirán en pensiones, apoyos y becas para millones de familias recordándonos que cuando la justicia actúa con honestidad, también se convierte en bienestar para el pueblo.

“Finalmente, México tiene una Corte que falla a favor del pueblo que le otorgo su confianza y su voto, y en contra de los privilegios que durante años protegieron a los más poderosos”, detallan.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la mayoría en San Lázaro respalda la resolución de la SCJN en contra de grupo Salinas.

En un comunicado, la mayoría oficialista en San Lázaro detalló que la SCJN hace valer el estado de derecho en la resolución de la desudas fiscales de diversas empresas de Ricardo Salinas Pliego.

“La acción de la Suprema Corte confirma todas las resoluciones que estas empresas de Grupo Salinas habían conocido desde hace varios años en diversos tribunales federales, mismas que les ordenaban las deudas fiscales, pero que, por medio de distintos litigios y recursos, pudieron aplazar. Con este fallo se confirma la obligación de los contribuyentes de pagar oportunamente sus impuestos.

“La mayoría calificada en la Cámara de Diputados integrada por los grupos parlamentarios de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, respaldamos firmemente las decisiones que, con apego a la Constitución, tomó sobre estos asuntos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, detalla.