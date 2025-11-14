PAN condena que Sheinbaum “criminalice” a jóvenes que acudirán a marcha de la “Generación Z” . Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO /apro).- Diputados panistas condenaron que la presidenta Claudia Sheinbaum se dedique a investigar y suponer ataques contra su Gobierno, en vez de atender las demandas legítimas sobre más seguridad y menos violencia en México, esto en el marco de la “Marcha de la Generación Z”.

El diputado del PAN, Federico Döring Casar, Lamentó la intolerancia del Gobierno federal en el marco de la marcha cual tiene un propósito: buscar justicia y un alto a la violencia en México.

“No aprende Morena ni el Gobierno que no es criminalizando como se logrará la paz y la seguridad en el país, a México le urge una autoridad recta y firme. Los movimientos juveniles del mundo no están pensando en atacar a México, están pensando en cómo proponer y mejorar su propia calidad de vida”, resaltó.

Por su parte, el diputado migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, destacó que la marcha de la Generación Z, debe ser un momento de reflexión del Gobierno, ya que afirmó son muchas las manifestaciones para pedir alto a la violencia.

El diputado albiazul pidió a Claudia Sheinbaum no cometer un error al criminalizar a jóvenes y mucho menos, a quienes tienen demandas justas y legítimas, “son personas cansadas de la violencia que genera el cártel de Morena”.