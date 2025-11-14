PT cierra la puerta de la candidatura a Saúl Monreal para contender por la gubernatura de Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara alta, Geovanna Bañuelos, afirmó que, para la próxima elección del 2027 en Zacatecas, su partido irá en coalición con Morena, por lo que ellos presentarán sus propuestas para el o la aspirante a la candidatura de la entidad.

Con ello, se cierra la aspiración del morenista Saul Monreal a contender por la gubernatura de Zacatecas por un partido aliado, esto luego de que la dirigencia guinda impusiera como norma que prohíbe el nepotismo para las candidaturas de 2027, luego de que en reforma sobre nepotismo se estableció que entraría en vigor hasta el 2030.

“Zacatecas será una prioridad en la negociación del 27, pero no quedamos solos. No vamos solos, quedamos en el marco de nuestra coalición, una coalición que el PT ha sostenido desde el 2000...

“Es un proceso que cada partido habrá de definir conforme a sus reglas. Hemos sido muy respetuosos en eso, en la mesa nacional de coalición lo que hemos resuelto es que llegado el momento Morena tiene derecho a presentar cuatro propuestas, el Partido Verde una propuesta y el Partido del Trabajo una propuesta.

“Nosotros estamos trabajando con nuestras 17 propuestas a la gubernatura y seguramente Morena está viviendo su propio proceso interno porque hay un sinnúmero de aspirantes, no solamente en mi tierra sino en todos los estados donde va a haber elección a gobernador”, detalló.

La senadora Geovanna Bañuelos detalló que hay muchos hombres y mujeres que aspiran a la candidatura al gobierno de Zacatecas en Morena y resaltó que es un proceso interno.

“La verdad es que hay muchos hombres y mujeres que aspiran al interior de Morena. Es un proceso interno. Y yo me atrevería a decirlo incluso de manera respetuosa que se ha vuelto un tema hasta familiar”, detalló.