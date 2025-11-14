Sheinbaum a Salinas Pliego: Resolución de la SCJN no fue por consigna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre Grupo Elektra y TV Azteca, empresas de Grupo Salinas, no fue por consigna, sino que los ministros declararon firmes las sentencias de otras instancias del Poder Judicial que por años se congelaron en el máximo tribunal del país, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ayer, la Corte desechó los amparos directos en revisión que Grupo Salinas tramitó en contra de resoluciones de los tribunales colegiados que confirmaban la obligación de pagar los créditos fiscales que hasta ahora suman 48 mil 326 millones 817 mil 913.8 pesos, aproximadamente.

La presidenta adelantó que, en caso de que el multimillonario Ricardo Salinas Pliego se niegue a pagar los créditos fiscales que tiene pendientes, se iniciará "una serie de procedimientos que son parte de un proceso jurídico que tiene que cumplirse" para garantizar el monto que debe cubrir.

Durante la “mañanera del pueblo”, Sheinbaum retomó el comunicado publicado por la Corte y destacó que “no debieron admitirse a trámite en la Corte porque no tenían que ver directamente con lo que resuelve la Corte”, además de que “no se presentaron cuestiones nuevas ni de relevancia constitucional”, relacionado con la negativa de pagar los créditos fiscales y las multas.

“No es que la Corte, de pronto, decide sin haber antecedentes” dado que, aseguró, “ni siquiera son (créditos) de cuando inicia la cuarta transformación, sino son muy antiguos”, de 2008 a 2013, es decir, desde los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

Agregó que “el argumento es que hay un autoritarismo, que hay una acción política, que hay una consigna en la Corte (…) y la Corte lo que dice es ‘no’. Ya pasaron un proceso, otro proceso (...) y la Corte resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial”.

“Lo que hace la Corte es desechar siete recursos a estos grupos” y finalmente “deja válida lo que fue en su momento la decisión del SAT”, indicó.

Expuso que con esta resolución “quedan firmes las sentencias de los Tribunales colegiados de circuito”, aunque dijo que aún no notifican al SAT, pero una vez que se haga tiene que pasar todo un procedimiento.

“Fueron 15 años de litigios que llegaron en su momento a la Corte antes de que llegaran los ministros” que surgieron después de la reforma al Poder Judicial, pero argumenta que el trámite quedó detenido en la Corte sin que se le diera salida con la anterior conformación de la Corte, además en una instancia a la que no le correspondía resolver esos temas y lo que sucedió este jueves es que los ministros de la Corte “desechan los recursos”.

Detalló que ahora viene otro proceso, para el cual pedirá a la Secretaría de Hacienda que explique. “También hay un procedimiento largo para garantizar que pague, si es que decide no pagar”, añadió.

El proceso, detalló, primero llegó ante la autoridad fiscal; después, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; luego a los tribunales colegiados, y finalmente los recursos de revisión llegaron a la Corte.

“Ya otras autoridades habían negado a empresas de Grupo Salinas, le dijeron ´no tienes razón, tiene razón la autoridad fiscal´”, al final “se van a la Corte y dice ya resolvieron otras instancias del Poder Judicial, si vas a la Corte es por un asunto constitucional” o incluso de un asunto de violación de derechos humanos, lo que no fue el caso.