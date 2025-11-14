CNTE

Solo el 10% de las escuelas se unieron al paro convocado por la CNTE: SEP

La suspensión de actividades se reportó en Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Michoacán, Baja California, Guerrero y Ciudad de México. 
Nacional
viernes, 14 de noviembre de 2025 · 23:37

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el primer día de paro nacional de 48 horas que anunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), solo 10% de los planteles de educación básica suspendieron actividades, aunque la mayoría fueron de Oaxaca y Chiapas, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Según los reportes que recibió ayer la dependencia de autoridades educativas estatales, de los 202 mil 188 planteles de educación básica a nivel nacional, solo 20 mil 377 suspendieron actividades, lo que representa 10.08% del total del Sistema Educativo Nacional (SEN). De ese porcentaje, 10 mil planteles fueron de Oaxaca.  

La SEP agregó que 90% de las escuelas del país desarrollaron sus actividades de manera normal.  

En tanto, hubo suspensión de actividades en Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Michoacán, Baja California, Guerrero y Ciudad de México. 

La dependencia detalló que en Oaxaca suspendieron labores 10 mil 726 escuelas, equivalente a 81.62% del total estatal. En Chiapas, se reportaron seis mil 856 planteles sin actividades, lo que representa 36.92% del sistema educativo estatal.  

En Zacatecas, la suspensión alcanzó mil 903 centros educativos, cifra que corresponde a 43% de las escuelas de la entidad. En Michoacán pararon 515 escuelas, en Baja California 76, en Guerrero 254 y la Ciudad de México, 47 planteles. 

En su comunicado, la SEP refrendó su compromiso “con el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una educación pública continua, por lo que mantiene su disposición al diálogo permanente con el magisterio para avanzar en soluciones que fortalezcan el sistema educativo nacional”. 

