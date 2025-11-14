Tarjeta del Bienestar: comercios que aceptan pagos durante el Buen Fin 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Buen Fin 2025 inicia este viernes 14 de noviembre y concluirá el lunes 17. En este contexto, el Banco del Bienestar informó que la tarjeta que entrega a sus derechohabientes podrá utilizarse para realizar compras en comercios que cuenten con terminal bancaria durante todo el periodo del evento. La institución reiteró esta información a través de sus canales oficiales y recordó que no es necesario retirar el dinero en efectivo para efectuar compras.

La Secretaría de Bienestar publicó el comunicado “Conoce los diferentes usos de la Tarjeta del Bienestar; no es necesario retirar tus recursos el día que te depositan”, donde señala que la tarjeta permite “pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes, entre otros”. Esta actualización se difundió el 11 de julio de 2025 y confirma que la tarjeta opera como medio de pago en comercios que aceptan tarjetas de débito.

El Banco del Bienestar también difundió mensajes en redes sociales oficiales en los que indicó que la tarjeta puede utilizarse para pagar en cualquier establecimiento que cuente con terminal bancaria. La institución señaló que los usuarios pueden presentar la tarjeta en el comercio y completar el pago mediante la terminal. Otra publicación en Facebook indicó que la tarjeta funciona para compras directas sin necesidad de retirar efectivo.

Los mensajes difundidos por el banco y la Secretaría de Bienestar señalan que la tarjeta puede utilizarse de forma similar a otras tarjetas de débito. Aunque la frase “como cualquier otra tarjeta” aparece principalmente en notas informativas que citan declaraciones institucionales, la función descrita coincide con las características operativas que el Banco del Bienestar ha detallado en sus publicaciones.

Comercios con terminal bancaria aceptarán pagos con la tarjeta del Bienestar en el Buen Fin

El uso de la tarjeta del Banco del Bienestar estará habilitado en cualquier comercio que cuente con terminal bancaria durante el Buen Fin. Esto incluye tiendas físicas, cadenas comerciales, farmacias, estaciones de servicio, restaurantes y plataformas digitales que acepten pagos con tarjeta de débito. La institución recomendó revisar el saldo antes de realizar compras y conservar los comprobantes que emitan las terminales.

Para compras en línea, el Banco del Bienestar indicó que los usuarios deben verificar que los sitios web comiencen con “https://”, revisar que se trate de plataformas oficiales y evitar ingresar datos en espacios que no cuenten con certificados de seguridad. Estas recomendaciones fueron difundidas en mensajes institucionales previos y retomadas por medios informativos en días recientes.