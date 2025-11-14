“Tienen todo nuestro apoyo”: Sheinbaum refrenda su respaldo a Uruapan y a Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lo importante es mantener activos los operativos en Uruapan, Michoacán, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la reunión entre la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda del exalcalde asesinado Carlos Manzo, y el gabinete de seguridad federal.

“Ellos manifestaron una serie de puntos que ya en su momento se podrán platicar, y si no, de todas maneras es importante nuestro apoyo, entonces tienen todo nuestro apoyo, tanto en temas de seguridad como en temas de las necesidades de Uruapan y de todos los municipios de Michoacán, como parte del plan” para el estado, dijo la presidenta.

La jefa del Ejecutivo federal garantizó: “Vamos a seguir presentes” en el estado y, en específico, en Uruapan.

El jueves acudieron a Morelia los secretarios de la Defensa, general Ricardo Trevilla; de la Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, y de seguridad, Omar García Harfuch, para reunirse con presidentes municipales y empresarios; posteriormente fueron a Uruapan para dialogar con la presidenta municipal, Grecia Quiroz, y con el sector empresarial.

Según Sheinbaum, entre los acuerdos pactados, está el acercamiento presencial cada 15 días entre el gabinete de seguridad y las autoridades de Michoacán, particularmente Uruapan.

La presidenta evitó referirse a las declaraciones de Quiroz sobre su deslinde de la manifestación convocada por Generación Z para este sábado 15 de noviembre. “Lo importante es mantenernos cerca y apoyarlos”, indicó.

Lo que sí retomó fue precisamente el tema de la marcha al afirmar que México es un país libre y “se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer, siempre de manera pacífica, que no haya violencia”.

Además, se refirió a la “investigación profunda” que se presentó ayer en la conferencia presidencial, que tuvo la finalidad, afirmó, de que se conozca cómo se generó esta convocatoria en redes sociales.

Según la convocatoria de Generación Z México, el llamado es iniciar la marcha a las 11:00 horas del sábado 15 de noviembre en el Ángel de la Independencia con dirección al zócalo capitalino.