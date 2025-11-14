UNAM designa a Manuel Palma, exfuncionario de Control Penitenciario, como secretario de Seguridad

Exsecretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU) de la UNAM, Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, estrecha la mano del recién nombrado titular de esa misma Secretaría, mientras el rector, Leonardo Lomelí Vanegas, observa. Foto: DGCS UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En un clima de paros, protestas, un homicidio y un caso de presunto abuso de autoridad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector Leonardo Lomelí Vanegas, designó a Manuel Palma Rangel como secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU).

Se trata del exsubsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, nombrado en 2018; también fue director General de Política y Desarrollo Penitenciario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), cuando el encargado era Renato Sales Heredia, hacia finales del sexenio de Enrique Peña Nieto.

A partir de este sábado, Palma Rangel sustituirá a , quien sale del área luego de casi dos meses de convulsión en la UNAM por diferentes hechos:

El asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) sur y las lesiones a un trabajador; presuntas amenazas de bombas en distintas facultades y planteles, marchas internas y protestas por la falta de seguridad en las instalaciones y, lo más reciente, la muerte de un aficionado del equipo de futbol Cruz Azul, por un presunto abuso de autoridad de personal de seguridad afuera del Estadio Olímpico Universitario el pasado 25 de octubre.

Exhorta a mantener el diálogo

La tarde de este viernes, en un comunicado, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, informó de la llegada de Manuel Palma Rangel, a quien le instruyó “convocar a la comunidad y a las comisiones de seguridad a realizar una evaluación diagnóstica para identificar áreas de mejora, con el objetivo de consolidar el bienestar y la seguridad de la comunidad universitaria”.

La designación se dio en el salón de comisiones del Consejo Universitario, donde también lo exhortó a mantener “en todo momento el diálogo y la escucha como ejes de su tarea, así como a promover la corresponsabilidad y participación de la comunidad universitaria en la construcción de entornos en donde prevalezca la sana convivencia, la cultura de paz y la solidaridad”.

En el mismo acto, el rector agradeció a Raúl Arcenio Aguilar Tamayo por la labor realizada al frente de la SPAMSU y reconoció su “trabajo y cercanía con directores y comunidades”. Dijo que seguirá colaborando en tareas universitarias, aunque no especificó cuáles.

Enfoque en la prevención

En su turno, Manuel Palma Rangel manifestó su compromiso para “fortalecer las estrategias que permitan que la Universidad continúe siendo un espacio seguro en donde el estudiantado, las y los académicos, así como el personal, puedan realizar sus labores y desarrollar todas sus capacidades”.

El exfuncionario estatal y federal agradeció la confianza del rector Lomelí Vanegas para designarlo al frente de la SPAMSU y dijo que trabajará con un “enfoque centrado en la prevención, la comunicación y la coordinación permanentes con las entidades universitarias”.

¿Quién es Palma Rangel?

De acuerdo con la UNAM, Manuel Palma Rangel es doctor en Economía Política y profesor en la Facultad de Economía de la UNAM desde hace 25 años, donde ha sido consejero técnico.

Además, ha realizado estancias como investigador visitante en la Universidad de Tufts en Boston, Estados Unidos, y ha impartido cátedra en instituciones de prestigio como el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaría de Marina (Semar).

Ha publicado ensayos en revistas académicas y de divulgación, como la Revista Mexicana de Sociología (IIS-UNAM) y la Revista de Análisis Económico (RAE) de Chile. También tiene colaboraciones en la Revista Nexos.

Según la UNAM, en la gestión pública, Palma Rangel se ha desempeñado como funcionario en gabinetes de seguridad y justicia a nivel federal y local.

De ahí destacó que “su labor se ha caracterizado por impulsar permanentemente el enfoque propersona en la elaboración de leyes y protocolos de actuación, así como favorecer el desarrollo de estrategias de seguridad orientadas a la profesionalización y la construcción de confianza con la sociedad”.