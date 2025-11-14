Marcha Generación Z

Vicente Fox intensifica su activismo para convocar a la marcha de este sábado 15 de noviembre

Según la convocatoria de Generación Z México, el llamado es iniciar la marcha a las 11:00 horas del sábado 15 de noviembre en el Ángel de la Independencia con dirección al zócalo capitalino. 
viernes, 14 de noviembre de 2025 · 08:01

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el 10 de noviembre, el expresidente Vicente Fox tiene en su agenda impulsar la marcha nacional convocada para el próximo sábado 15 de noviembre. 

La campaña de Fox comenzó el lunes 10, con la publicación de un breve video en el que, asegura, la marcha será un “gran homenaje” a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado hace dos semanas. “Seguridad, paz y justicia para todo México”, dijo el exmandatario, será la exigencia. 

 

 

 

El 11 de noviembre, el exgobernador de Guanajuato siguió con su llamado a la ciudadanía para participar en la marcha y para reunir firmas “para salvar nuestra democracia”. 

Un día después su convocatoria fue para vestir de blanco durante la marcha. 

El jueves, Fox retomó la crítica que le hizo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su activismo para la marcha, y le “agradeció” su “ayuda” para promover la convocatoria.  

Fiel a su manera de publicar en redes –con faltas de ortografía y deficiente sintaxis-, el exmandatario lanzó a la presidenta: “LA DUDA CLAUDIA ES SI PARTICIPAS O NO PARTICIPAS? TÚ ERES LA MÁS OBLIGADA Y DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE LOS SUCESOS DE URUAPAN.”. 

Finalmente, ayer por la noche, publicó otro video para aclarar que la marcha “no es por ningún partido”, sino por un país “que merece libertad, instituciones y la verdad”. 

 

 

 

Marcha Generación Z Vicente Fox sheinbaum

