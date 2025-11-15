En Morelia, al menos cuatro periodistas resultan lesionados por la GN en marcha de la Generación Z

El fotógrafo Jafet Pineda, quien fue sometido, esposado y golpeado, y la periodista Liliana Jiménez Nieto, quien recibió heridas en el rostro, ambos agredidos por la Guardia Nacional estatal en la marcha de la Generación Z. Foto: Capturas de video

MICHOACÁN (apro) .- Al menos cuatro periodistas quedaron lesionados en Morelia, al término de la marcha pacífica de este sábado, en la que confluyó la marcha de la Generación Z y la enésima que se realizó para exigir paz y justicia en el estado de Michoacán y por el asesinato de Carlos Manzo.

Los periodistas fueron agredidos por elementos de la Guardia Civil estatal mientras documentaban cómo un grupo de jóvenes que no pertenecía a la marcha aventaban alimento de perro a los uniformados.

La manifestación pacífica, donde participaron miles de personas, dio inició en el monumento a Morelos o Plaza Morelos en Morelia, y avanzó sin incidentes hasta el Palacio de Gobierno, por la avenida Madero, donde se dio por concluida cerca de las 16:00 horas.

Sin embargo, un grupo de jóvenes llegó y lanzó consignas contra los policías que permanecían en resguardo, lo que derivó en un intercambio de agresiones verbales. Al intentar replegar a los inconformes, los uniformados también arremetieron contra representantes de medios de comunicación que cubrían los hechos.

Entre los periodistas lesionados se encuentran Liliana Jiménez Nieto, del portal Primera Plana, quien fue la más afectada al recibir golpes en la cara, además de que su teléfono móvil fue aventado por policías cuando intentaba grabar imágenes del operativo.

La reportera recibió tres puntas en una herida y reportó el daño total de su equipo celular.

El fotógrafo independiente, Jafet Pineda, fue sometido, esposado y detenido por elementos policiacos para minutos después ser liberado ante la presión de los compañeros reporteros. También señaló que fue golpeado en el cuerpo y en el rostro, y que su equipo de computo y video fue robado.

Hania Cerriteño, de Radio Ranchito, fue empujada; Amanda Bautista de la página Noventa Grados, resultó lastimada cuando fue aventada por uno de los escudos policiales y Verónica García, del portal PostData News, fue agredida e insultada, lo mismo que el fotógrafo Javier Guerrero, de "El Sol de Morelia", que fue aventado con lujo de violencia por los uniformados.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y por organizaciones locales de periodistas en Michoacán, como el Colectivo Ni uno Más y la Asociación Michoacana de Periodistas A.C., demandaron una investigación y un alto a las agresiones.

Los periodistas afectados anunciaron que interpondrán denuncias penales ante la Fiscalía especializada y que en los próximos días emitirán un pronunciamiento conjunto para exigir respeto a la labor periodística y garantías para ejercer su labor sin violencia ni restricciones por parte de autoridades.

La Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, anunció que inició una carpeta de investigación en contra del elemento de la Guardia Civil que agredió a una periodista, una vez concluida la marcha de este sábado.

“Tras revisar las cámaras de videovigilancia, se detectó a un agente con equipo antimotín, de quien ya se solicitó su información para realizar el proceso conducente y darlo de baja de manera inmediata de la institución; asimismo, se abrirán las investigaciones conforme a lo establecido en la normativa vigente”, señaló un comunicado de la dependencia.

A la par, dice, continúan los procesos de investigación para corroborar el actuar de otros policías que se encontraban en la zona que, en caso de resultar relacionados, “serán sancionados conforme al reglamento interno”.