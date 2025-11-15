Mujeres Bienestar: quiénes cobran la pensión del 18 al 21 de noviembre

Pensión Mujeres Bienestar está dirigido a mujeres de 60 a 64 años que residen en México.. Foto: Canva/ FB Ariadna Montiel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Bienestar informó que el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025 del programa Pensión Mujeres Bienestar continúa conforme al calendario oficial, que se lleva a cabo del 3 al 27 de noviembre. El operativo se desarrolla de forma escalonada, con base en la inicial del primer apellido de cada beneficiaria, con el propósito de mantener un proceso ordenado y evitar concentraciones en los puntos de atención.

El programa está dirigido a mujeres de 60 a 64 años que residen en México y que cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría. Cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de 3,000 pesos, el cual se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Los fondos permanecen disponibles para su retiro en cualquier momento, sin necesidad de acudir el mismo día del depósito.

Pagos de la Pensión Mujeres Bienestar del 18 al 21 de noviembre

Durante el periodo comprendido entre el 18 y el 21 de noviembre, las beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las siguientes letras recibirán su pago conforme al siguiente orden:

M: martes 18 de noviembre (segunda jornada de pago para esta letra)

N, Ñ, O: miércoles 19 de noviembre

P, Q: jueves 20 de noviembre

R: viernes 21 de noviembre

El lunes 17 de noviembre no se realizarán depósitos debido al feriado bancario por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana. La dispersión se reanudó el martes 18, continuando con normalidad según el calendario establecido.

La Secretaría recordó que las beneficiarias pueden consultar su saldo a través de los cajeros automáticos o mediante la aplicación del Banco del Bienestar. Recomendó además evitar acudir a las sucursales en días de alta afluencia y mantener actualizados sus datos personales en los módulos de atención.

Durante el mismo periodo también se efectúan los pagos de otros programas sociales, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras, que siguen un esquema de dispersión similar por inicial del primer apellido.

El operativo nacional de pagos concluirá el 27 de noviembre, fecha en la que se completará la entrega del apoyo a todos los grupos programados.