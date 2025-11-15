Policías de Playa del Carmen agreden a prensa que documentaba disuasión de bloqueo carretero

Policía de Playa del Carmen estrella celular contra el suelo, durante disuasión de bloqueo carretero. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Policías de Playa del Carmen agredieron y coaccionaron a periodistas tras la disuasión de un bloqueo carretero durante la noche del jueves, en la vía que comunica a Cancún con la Riviera Maya y Tulum.

La policía, al mando de la alcaldesa morenista Estefanía Mercado Ascencio, golpeó al menos un par de comunicadores. A uno de ellos le arrebataron su equipo celular, que estrellaron contra el suelo cuando documentaba las consecuencias del bloqueo carretero que llevaron a cabo habitantes del asentamiento irregular conocido como San Judas Tadeo, quienes exigían la liberación de uno de sus líderes imputado por extorsión.

Material de video proporcionado a Proceso, revela el momento en el que el reportero Carlos Alejandro, fundador del medio de noticias de Facebook “Noticias el Rumbo del Caribe” es empujado por un policía vestido de civil, quien le arrebata el celular, aparato que luego cae al suelo y lo levanta el efectivo para estrellarlo contra el estacionamiento de la plaza comercial Centro Maya.

Minutos antes, Carlos Alejandro se apresuró al sitio para documentar la detención de civiles sospechosos de haber participado en el bloqueo carretero y, supuestamente, agredido a los afectivos.

En una situación similar quedó el reportero representante del medio de comunicación “Extra Q. Roo”, a quien lo intentaron detener, e interfirieron su labor informativa a empujones.

Asimismo, en otro video, se observa cómo la policía municipal le arrebató el celular a otra persona que transmitía en vivo, ejerciendo la libertad de información: un reportero de una página de Facebook local, a quien un elemento le arrebató y estrelló el aparato en el suelo.

Todo esto quedó registrado en los videos que fueron proporcionados a Proceso, en un hecho inédito en Playa del Carmen, donde hubo múltiples detenidos por parte de la policía local, muchos de ellos trabajadores que salían de sus centros laborales y al pasar por el sitio, en medio del bloqueo, comenzaron a grabar la actitud policiaca.

Carlos Alejandro, de “Noticias el Rumbo del Caribe”, explicó lo ocurrido tras ser subido a una ambulancia para su atención médica, derivada de esta agresión.

“Hago un llamado al secretario de Seguridad Pública Municipal Alberto Montesinos a que este asunto no quede así (...) desconozco quien es el personaje de este elemento, al cual de entrada lo hago responsable por cualquier cosa que me pueda suceder a mí o a mi equipo, o a mi familia, en mi trabajo o cualquier situación” (sic), manifestó ya por la madrugada del viernes el periodista Carlos Alejandro.

La actitud de los policías municipales, al que se unieron también policías ministeriales de la Fiscalía de Quintana Roo, quedó también registrado en otros videos en vivo de la prensa local, en los que se han observa cómo patean a personas que yacían en el suelo y luego fueron subidas a las patrullas.

El viernes 14 de noviembre fue el 123 aniversario de la fundación de Playa del Carmen y en las entrevistas que ofreció la presidenta Estefanía Mercado sólo se limitó a decir que se actuó conforme a derecho.

Externó que fueron 36 personas detenidas, a quienes probablemente se les fincarán delitos por ataques a las vías de comunicación; aunque en la Fiscalía de Quintana Roo, sede Riviera Maya, se habla de más de 40 detenidos a quienes pr les están exigiendo cuantiosas cantidades monetarias por multas para dejarlos libres, de acuerdo con fuentes consultadas.

Hasta ahora la alcaldesa Mercado no ha emitido un posicionamiento sobre la agresión a los reporteros, en un municipio donde existen antecedentes de dos periodistas asesinados: Francisco Romero y Rubén Pat; además de José Guadalupe Chan que, aunque no fue ultimado en esta localidad, ejercía el periodismo de tiempo completo en Playa del Carmen.