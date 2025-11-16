Bienvenida toda manifestación, pero aplicaremos la ley cuando sea necesario: Brugada

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la reapertura de la Línea 1 del Metro en el tramo Observatorio-Juanacatlán. Foto: @rosaicela_

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa del Gobierno capitalino, Clara Burgada, condenó este domingo los hechos de violencia registrados durante la marcha de ayer identificada como Generación Z.

Si bien, la mandataria sostuvo que la Ciudad de México da la bienvenida a todas las expresiones y manifestaciones, rechaza enérgicamente los actos de violencia como los ocurridos ayer.

Durante el acto de inauguración de la Línea Observatorio-Juanacatlán del Metro, la jefa de Gobierno hizo un paréntesis para fijar la postura de su gobierno respecto a la marcha llamada “Gen-Z”.

Durante su mensaje, Brugada informó que hay aun 14 policías hospitalizados, a los que expresó su solidaridad, deseo de recuperación y, como a los agentes en general que participaron ayer en el control de multitudes, hizo un reconocimiento especial.

“La Ciudad de México siempre garantizará el derecho a la manifestación y las protestas. Así que rechazamos los actos de violencia ocurridos ayer. Quienes cometan delitos tendrán que responder antes las autoridades”, dijo.

En esta ciudad defendemos con absoluta convicción los derechos y las libertades. Aquí toda expresión y manifestación pública tiene cabida, porque somos una capital de respeto y garantías plenas.



Reafirmamos con claridad: ¡la violencia jamás será el camino! Cualquier acto que… pic.twitter.com/SEdzhDwgCU — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 16, 2025

En su mensaje exhortó a todas las expresiones a manifestarse de manera pacífica, para luego cuestionar si esa, la vía violenta, será la forma en que se expresará “la derecha”.

“Es nuestra obligación señalar que la marcha estuvo impulsada por los mismos grupos conservadores de siempre que no están de acuerdo con la transformación de México. Son viejos grupos enfundados en la causa de las juventudes. Es bienvenida toda manifestación de la oposición y conservadurismo, pero consideramos importante preguntar si esa va a ser la manera de participar de los grupos que no estén de acuerdo con el movimiento”, planteó.

Finalmente, recordó que el movimiento al que pertenece (Morena) viene de la lucha social, pacífica y democrática, asegurando que nunca utilizó la violencia para expresarse. Por esa razón, continuó, no responderán a las protestas con represión, pero sí dijo: “Debemos proteger a todas y todos, garantizar la paz y aplicar la ley cuando sea necesario”.