Frente frío 15 provocará semana de heladas y nieve; lluvias de lunes a jueves en estas entidades

La primera celda de lluvias intensas que cruzó Tijuana provocadas por el frente frío 14 ocasionó múltiples accidentes y un fuerte caos vial. Foto: Cuartoscuro / Omar Martínez Noyola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 14 se va pero llega el número 15 y provocará un ambiente gélido en buena parte del país, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé además chubascos y lluvias puntuales fuertes así como rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en su previsión del 17 al 20 de noviembre.

Durante la madrugada del lunes, el frente frío número 14, asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, se desplazará lentamente sobre el noroeste mexicano y mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte) y chubascos en Sonora; ambiente frío con posible caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C.

Asimismo, se pronostican vientos de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua, y rachas de 35 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Durango, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, aunados al ingreso de humedad procedente del golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias fuertes en Chiapas (centro y sur), chubascos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lunes de lluvias y chubascos

Este lunes, se prevé que el frente frío número 14 se desplace hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar al país.

No obstante, otro frente frío se aproximará rápidamente al noroeste mexicano y, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará lluvias y chubascos, descenso de temperatura y vientos fuertes en la citada región; pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), con posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de dicho estado y norte de Sonora.

Simultáneamente, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Finalmente, predominará cielo despejado y sin probabilidad de lluvia en el resto de la República Mexicana; ambiente frío a muy frío durante la mañana con posibles heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Durante la mañana, se prevé ambiente frío a fresco en la región, y en zonas altas del Valle de México ambiente muy frío con heladas. Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, cielo despejado a medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 18 al jueves 20 de noviembre)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán descenso de temperatura, vientos muy fuertes a intensos e incremento de la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

A su vez, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Durante el martes, canales de baja presión sobre el centro, sur y sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, generarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Mientras que, en el resto de la República Mexicana, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

A partir del miércoles, se prevé que la probabilidad de lluvia se incremente en gran parte del país, debido al desplazamiento del anticiclón en niveles medios hacia el oriente del golfo de México, a la proximidad de la vaguada monzónica en las costas del Pacífico Sur mexicano y al persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 17 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y norte de Sonora.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 17 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo), Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca.

Pronóstico de viento para el lunes 17 de noviembre:

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Martes 18 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste y norte), Guerrero (sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz (región Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y norte de Sonora.

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 19 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y este), Chihuahua (norte y oeste), Coahuila (norte), Guerrero (costa y sur), Chiapas (sur) y Quintana Roo (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Tabasco, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Sonora, Chihuahua y Durango.

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Jueves 20 de noviembre: