José Antonio Cruz Medina es el nuevo secretario de seguridad de Michoacán

José Antonio Cruz Medina asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Foto: @ARBedolla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, designó hoy como secretario de Seguridad Pública a José Antonio Cruz Medina, quien llega al relevo de Juan Carlos Oceguera Cortés.

En medio de una crisis por la violencia desbordada en la entidad, así como por el asesinato de diversos actores políticos, sociales y empresariales, entre estos el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el mandatario estatal presentó el relevo como “un paso firma en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad”.

Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad: José Antonio Cruz Medina asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



Las condiciones de violencia y el asesinato del mencionado alcalde, así como del dirigente limonero Bernardo Bravo Manríquez, han provocado diferentes jornadas de protestas y movilizaciones dentro y fuera del estado, una crisis que escaló y ha mantenido a Ramírez Bedolla en el centro de la polémica.

Juan Carlos Oceguera fue designado el 24 de junio de 2024, en medio de una crisis detonada en el seno de la Secretaría de Seguridad, pues por esos días los policías de la Guardia Civil realizaban protestas por malas condiciones laborales que implicó cerca de dos semanas de paro.

Aunque esa crisis fue superada tras el arribo de Oceguera Cortés las condiciones de inseguridad se fueron agravado, especialmente en los últimos dos meses, provocando amplias movilizaciones desde el 1 de noviembre, fecha en la que fue asesinado Carlos Manzo.

Ayer, la movilización de la llamada Gen-Z realizada en el Zócalo capitalino, con réplicas en diferentes partes del país, tuvieron como estandarte el caso de Manzo.

En medio de todo, Ramírez Bedolla anunció el relevo en Seguridad Pública, con el arribo de José Antonio Cruz Medina, presentándolo como un acuerdo con el gobierno federal.

“Su llegada representa un relevo estratégico que impulsa la consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en plena coordinación con el Gobierno de México y con la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Plan Paricutín

El pasado 9 de noviembre, la presidenta Sheinbaum encabezó un evento donde se aseguró que el gobierno de México desplegará 10 mil 506 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional en Michoacán y destinará más de 57 mil millones de pesos como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” para regresar la tranquilidad a esa entidad.

“Se trata de hacer todavía más austeridad republicana para poder destinar todos los recursos a nuestro país, al pueblo de México. No se descobija a nadie, sino al contrario, sí es un esfuerzo especial para las y los michoacanos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al encabezar la presentación del plan en Palacio Nacional