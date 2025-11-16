Morena, PT y PVEM condenan actos violentos en marcha de la Generación Z

Protesta de la Generación Z en el Zócalo capitalino. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las bancadas oficialistas (Morena-PT-PVEM) condenaron los actos violentos ocurridos el sábado en el Zócalo capitalino, enfatizando su rechazo a la agresión a fuerzas de seguridad, vandalismo en bienes públicos y expresiones misóginas y que incitan a más violencia.

A través de un comunicado emitido esta tarde, el oficialismo en la Cámara de Diputados recordó que el movimiento que los ha llevado a ser mayoría nació de las luchas populares y sociales, por lo que nunca cuestionarán el derecho a protestar. Dicho eje discursivo ha marcado el tono de los mensajes presidencial, de la jefatura de gobierno y otros actores políticos relacionados con la llamada 4T.

Sin embargo, consideran que manifestarse y expresar ideas nunca justifica poner en riesgo la vida de nadie ni el orden común.

La violencia que orquestó un grupo muy focalizado, no tenía como objetivo ejercer el derecho fundamental de manifestación, sino provocar y generar percepciones que no abonan al Estado democrático”.

Las y los legisladores dijeron ser garantes del espacio público para toda expresión pacífica, “aunque sectores extremistas intenten utilizar tácticas de confrontación violenta, el pueblo mexicano está despierto, con conciencia histórica y capacidad para separar las causas legítimas de las maniobras de manipulación”.

Finalmente, expresaron su apoyo “sin reservas” a la presidenta Claudia Sheinbaum, en su compromiso con la tranquilidad, la protección ciudadana y el progreso inclusivo.