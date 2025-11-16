Salinas Pliego mandó espiar a abogado; lo regaña un juez de Londres: Bloomberg

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un intento por evitar ir a juicio largo, en Londres, resultó contraproducente al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.

La táctica de su equipo implicó espiar al abogado de la contraparte, embriagarlo y sonsacarle información para reunir pruebas que evitaran el proceso.

Un cable de Bloomberg dio a conocer que el multimillonario mexicano contrató a Black Cube, la empresa de inteligencia corporativa, cuyos agentes habrían grabado al abogado de la firma Astor Asset Management en una “noche de copas” propiciada por uno de sus agentes.

El caso contra Astor Asset Management gira en torno a un fraude de acciones y aunque los reclamos de Salinas Pliego parecían sólidos, de acuerdo al juez Stephen Houseman, la forma en que se reunieron las pruebas faltaron a la ética, en un comportamiento que para el juzgador “no debería ocurrir y no puede ser consentido por el tribunal”.

En su fallo, el juez londinense abundó:

“Es engañar al sistema con vistas a socavar la igualdad de condiciones que el tribunal se esfuerza por mantener entre las partes. Ofende la justicia”.

La demanda de Salinas Pliego consiste en que hay acciones de Elektra y Banco Azteca que están fuera de su alcance y quedaron en manos de un estafador en serie.

Respecto a la falta de ética, el juez Houseman, fue particularmente incisivo en el cruce de un límite admisible al grabar y obtener información a un abogado, violando así la confidencialidad abogado-cliente que la ley salvaguarda.

El juez, inclusive, planteó la dificultad de su decisión:

“Qué debe hacer el tribunal cuando alguien con una demanda aparentemente sólida y sustancial, quizá incontestable, por fraude, solicita un juicio sumario a la luz de un conocimiento obtenido por medios poco éticos”.

El interés de Salinas Pliego era conseguir un juicio sumario, pero ante la conducta observada por el juez Houseman, deberá seguir un proceso tradicional.

Black Cube, es una de las firmas más grandes del mundo en inteligencia y el espionaje corporativo, ha estado en medio de polémicas de gran calado y, aunque sus procedimientos no son ilegales, en el caso concreto, resultaron en el regaño del juez por la falta de ética.