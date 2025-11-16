Sheibaum reiteró que gobierno y pueblo son invencibles tras violencia en protesta de la Generación Z

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a los actos de protesta de la Generación Z que devinieron en violencia ayer y apoyó su pronunciamiento en el respaldo popular y los niveles de aprobación.

Al acudir a la Feria del Chocolate, donde anunció la construcción de la fábrica de “Chocolate del Bienestar”, la mandataria extendió su postura a los dirigentes de oposición, aunque sin mencionarlos por su nombre, en la alusión a sus denuncias internacionales o, inclusive, de intervención estadunidense.

Luego de hacer un recuento de los logros de su gobierno, Sheinbaum Pardo consideró que sus resultados en materia económica son el origen de su aprobación y reiteró que en México gobierno y pueblo son invencibles y no existe un divorcio.

Por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo. Cuando el gobierno le responde al pueblo no hay fuerza que nos pueda detener.

“Por eso, es importante que lo digamos: a quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no. Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz. Por eso, cuando alguien que no tiene apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos: México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”.

Acto seguido, la presidenta continuó expresando cifras de resultados en materia económica y social.