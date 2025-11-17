Artículo 19 documentó "al menos" 13 agresiones contra la prensa durante marchas en el país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Artículo 19 documentó "al menos" 13 agresiones contra la prensa en las marchas que tuvieron lugar en varias ciudades del país el pasado 15 de noviembre; 6 ataques fueron reportados en la Ciudad de México, donde los enfrentamientos entre policías y manifestantes provocaron decenas de heridos, otros 6 tuvieron lugar en Michoacán, y uno fue señalado en Jalisco.

En una serie de mensajes publicados en redes sociales, la organización urgió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a ordenar que se investigue y sancione "a aquellas personas en función pública quienes no atendieron los protocolos y limitaron el derecho a la libertad de prensa".

Aunque atribuyó la violencia del Zócalo capitalino a los manifestantes, la mandataria reconoció hoy que policías agredieron a periodistas, especialmente porque uno de los fotógrafos golpeados por los uniformados trabaja en La Jornada, el periódico nacional más cercano a la llamada Cuarta Transformación.

Artículo 19 destacó la "importancia de las palabras de solidaridad" de Sheinbaum hacia los periodistas agredidos, pero urgió a la presidenta a "dar seguimiento" a sus compromisos y no dejar los ataques contra la prensa impunes. Ximena Arochi, reportera de Proceso, fue agredida mientras documentaba el arresto de un manifestante.

Convocadas por diversos sectores opositores o críticos de Morena --que usaron la bandera de la "Generación Z"--, las manifestaciones del pasado 15 de noviembre aglutinaron a decenas de miles de personas, y desataron una intensa guerra por la narrativa entre voces del oficialismo y figuras de la oposición.

Mientras Sheinbaum, los gobernadores de Morena, los cuadros del partido y los simpatizantes de la Cuarta Transformación respaldaron a la policía y denunciaron a los manifestantes por los actos de violencia, los detractores del gobierno condenaron con vehemencia la represión del movimiento y el desbordamiento de violencia policiaca durante el desalojo del Zócalo capitalino.