Ataque con dron en fiesta de XV años deja 10 personas heridas

CULIACÁN, Sin. (apro). - Un ataque perpetrado con un dron dejó saldo de 10 personas heridas por un artefacto explosivo, según confirmó Óscar Rentería Schazarino, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). El atentado ocurre durante la noche del sábado último en una fiesta de XV años en la localidad de Villa Juárez, al poniente de Culiacán.

Rentería Schazarino confirmó a medios locales que el saldo del ataque y mencionó que no registraron muertes derivado del mismo, luego de reportes preliminares que hablaban de bajas civiles durante el evento.

“Fueron 10 lesionados, ustedes ya lo saben. Hasta ahorita no tengo las edades, ya fueron trasladados a los hospitales, están siendo atendidos, algunos de ellos ya están en sus domicilios, pero están siendo atendidos”, explicó.

El funcionario fue abordado en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional Sinaloense (UGRS) tras la cabalgata que encabezó el gobernador Rubén Rocha Moya para anunciar la realización de la Expo Ganadera 2025, después de que socios de la misma asociación había declarado su cancelación por segundo año consecutivo.

Este es el segundo ataque ocurrido durante noviembre en festejos, apenas el sábado 8 en Culiacán un grupo armado disparó contra personas en una fiesta en la colonia Lázaro Cárdenas dejando cuatro muertos y cinco heridos en el lugar.

La comunidad de Villa Juárez, al poniente de Culiacán pertenece al municipio de Navolato y ha sido uno de los sitios en donde mayor actividad bélica se ha concentrado durante la actual guerra entre Mayos y Chapitos que se aproxima a cumplir 15 meses.