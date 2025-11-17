Canadá emite alerta de viaje por inseguridad en México: estas son las entidades señaladas

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje a México para 14 estados por riesgo de inseguridad.

“Extreme las precauciones en México debido a los altos niveles de delincuencia y secuestros”, destaca el aviso publicado en la página oficial del gobierno canadiense.

Entre los niveles de riesgo se recomienda extremar la precaución en ciertas zonas de Mazatlán y se advierte enfrentamientos violentos en el estado de Sinaloa.

Alerta para estados

El gobierno de Canadá recomienda evitar los viajes no esenciales a los siguientes estados debido a los altos niveles de violencia y delincuencia organizada:

Chiapas, excepto:

-La ciudad y las ruinas de Palenque (y la carretera 186 que conduce a ella);

-La ciudad de Tuxtla Gutiérrez (y su aeropuerto y la carretera principal que conduce a ella);

-La ciudad de San Cristóbal de las Casas (y la autopista de peaje 190D entre esta ciudad y Tuxtla Gutiérrez)

Chihuahua, excepto la ciudad de Chihuahua

Colima, excepto la ciudad de Manzanillo si se accede por vía aérea

Guanajuato, en todas las áreas al sur de las carreteras 43D y 45D;

Guerrero, excepto las ciudades de Ixtapa y Zihuatanejo solo si se accede por vía aérea

Jalisco, dentro de un radio de 50 km de la frontera con el estado de Michoacán

El Parque Nacional Lagunas de Zempoala en Morelos

Michoacán, excepto las ciudades de Morelia y Pátzcuaro

Nayarit, dentro de un radio de 20 km de la frontera con los estados de Sinaloa y Durango

Nuevo León, excluyendo la ciudad de Monterrey

Sinaloa, con las siguientes excepciones, y sólo si se accede por vía aérea o marítima:

-La ciudad de Los Mochis

-Áreas específicas en la ciudad de Mazatlán

-Centro Histórico al sur de la Avenida Gutiérrez Nájera

-La carretera que conecta el Centro Histórico con el aeropuerto

-Las principales carreteras costeras desde el Centro Histórico a Playa Delfines, incluyendo Zona Cerritos y Zona Dorada (la Zona Dorada)

Sonora, excluyendo las ciudades de Hermosillo, Guaymas/San Carlos y Puerto Peñasco

Tamaulipas, excluyendo la ciudad de Tampico

Zacatecas, excluyendo la ciudad de Zacatecas

El riesgo en Sinaloa

De acuerdo con el gobierno canadiense, en el estado de Sinaloa, incluyendo Culiacán y algunas zonas de Mazatlán, fuera de las principales áreas turísticas, se producen enfrentamientos violentos con frecuencia entre grupos armados rivales. Estos grupos han detenido vehículos en la carretera de Culiacán a Mazatlán y en otras vías principales.

Si se visita esta entidad se recomienda:

Tener extrema precaución

Limitar desplazamientos

Mantenerse informado a través de los medios de comunicación locales

Seguir las instrucciones de las autoridades locales

Crimen organizado

El gobierno de Canadá advierte que los niveles de delincuencia, especialmente la violenta, son altos en todo México.

Los delitos menores, como el hurto y el robo de carteras, son comunes en México, señala el comunicado. En ese contexto pide a los viajeros mantenerse alerta en aeropuertos, estaciones de autobuses, autobuses y el sistema de Metro de la Ciudad de México.

Recomendaciones del Gobierno de Canadá si se planea viajar a México:

Mantenerse alerta

No hacer alarde de ostentación

Alojarse en zonas turísticas.

Tener mucho cuidado en las carreteras, incluyendo las principales autopistas.

Evitar viajar de noche.

Investigar a fondo tu destino.

Consultar los medios de comunicación locales para obtener la información más reciente

El documento está disponible en el siguiente enlace.