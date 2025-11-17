Colegio de Abogados abre línea de atención para víctimas en la Marcha de la Generación Z

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) abrió una línea de atención para víctimas y personas detenidas durante la marcha de la “Generación Z”, realizada el 15 de noviembre en la Ciudad de México que tuvo como saldo más de 100 heridos.

A través de un comunicado, el INCAM afirmó que a través de esta línea, que en realidad es un correo electrónico, brindará apoyo jurídico a quienes lo requieran por las lesiones y detenciones sufridas.

“Ponemos a disposición del público el correo electrónico incam.atencion1511@gmail.com para recibir solicitudes de asesoría jurídica, brindar orientación inicial y canalizar, en su caso, la representación correspondiente”, señaló el INCAM.

Para recibir atención, indicó el Ilustre, los interesados deberán incluir nombre completo, forma de contacto y una descripción breve de lo que sucedió.

El gobierno capitalino informó que la marcha realizada el pasado sábado dejó como saldo 120 heridos, 100 detenidos ellos elementos policiales, y 40 detenidos.

Este lunes, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que inició 77 carpetas de investigación derivadas de las denuncias presentadas por los elementos policiales y 4 presentadas por ciudadanos que afirmaron que fueron agredidos por los efectivos que fueron desplegados para resguardar la marcha.