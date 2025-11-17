Concubinato en México: requisitos legales y derechos después de la separación

El concubinato puede generar derechos que deben acreditarse. Aquí te explicamos cómo se reconoce la unión y qué puede reclamarse en una separación.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El concubinato en México se reconoce como la unión de hecho entre dos personas que viven juntas de manera pública, estable y continua sin estar casadas. Para que esta figura genere efectos legales, la mayoría de los códigos civiles estatales establecen un periodo mínimo de convivencia, que suele ser de dos años, salvo cuando existen hijos en común. En esos casos, la acreditación puede realizarse sin cumplir dicho plazo.

Las leyes también exigen que ambas personas estén libres de matrimonio o impedimentos legales. En algunos estados existe un trámite administrativo, como actas o constancias emitidas por el Registro Civil. En otros, la acreditación se realiza mediante procedimientos judiciales. Desde 2014, por ejemplo, la Ciudad de México incorporó un documento oficial para reconocer el concubinato.

La forma de comprobar esta unión depende de la legislación local, lo que genera diferencias en los requisitos entre entidades federativas.

Documentos y pruebas para acreditar la unión libre

En las entidades donde no existe una constancia administrativa, la acreditación del concubinato se realiza mediante pruebas documentales y testimoniales. Recibos de servicios, contratos de arrendamiento, testigos de la convivencia o actas de nacimiento de hijos en común son elementos que suelen presentarse ante las autoridades.

Las parejas que requieren ejercer un derecho derivado del concubinato —como pensión, sucesión o alimentos— suelen recurrir a juicios de jurisdicción voluntaria. En estos procesos, un juez analiza si la convivencia reúne los elementos que la ley exige.

Los tribunales han emitido criterios que detallan qué pruebas son suficientes en cada caso, aunque las reglas no son uniformes en todo el país.

Cómo acreditar el concubinato: documentos y vías disponibles

A continuación se presenta una introducción y una guía puntual para hacer más claro cómo puede acreditarse formalmente el concubinato cuando se requiere ejercer un derecho o iniciar un trámite.

Las opciones para acreditar el concubinato varían según el estado, pero en general las autoridades solicitan documentos que demuestren convivencia, domicilio en común y ausencia de matrimonio vigente. Estas son las vías más utilizadas:

Constancia o acta de concubinato emitida por el Registro Civil en entidades donde existe este trámite.

Comprobantes de domicilio compartido, como recibos de servicios, estados de cuenta o contratos de arrendamiento.

Testimonios de personas cercanas que puedan acreditar convivencia pública y continua.

Actas de nacimiento de hijos en común, cuando aplican.

Juicio de jurisdicción voluntaria ante un juez para declarar la existencia del concubinato cuando no se cuenta con documentos previos.

Documentos de instituciones públicas que reconozcan la relación, como afiliaciones a servicios médicos o trámites previos que reflejen convivencia.

Derechos que pueden ejercerse en caso de separación

Al acreditarse el concubinato, pueden ejercerse ciertos derechos cuando la convivencia termina. Uno de los más solicitados es el derecho a alimentos. Las legislaciones estatales lo reconocen cuando una persona demuestra necesidad económica y dependencia generada durante la convivencia.

Otro derecho habitual es el sucesorio. La persona sobreviviente puede solicitar heredar cuando el concubinato está acreditado. Las reglas sobre orden sucesorio y proporción hereditaria dependen del código civil local.

En materia de seguridad social, instituciones como el IMSS o el ISSSTE reconocen al concubinato como figura válida para otorgar pensión o registrar beneficiarios. Para ello, se solicita documentación que demuestre la convivencia.

Algunos estados contemplan que, si una de las personas se dedicó al hogar durante la relación, pueda solicitar una compensación económica cuando la convivencia termina. Aunque esta figura no está homologada en todo el país, ciertos códigos civiles ya la incluyen.

Derechos en la separación: qué puede reclamarse

Los derechos derivados del concubinato no son iguales en todas las entidades, pero existen elementos comunes que suelen reconocerse cuando la unión está acreditada. Los principales son los siguientes:

Alimentos, siempre que la persona solicitante demuestre necesidad y dependencia económica durante la convivencia.

Derechos sucesorios, aplicables cuando uno de los concubinos fallece y la unión está legalmente acreditada.

Pensión o acceso a seguridad social, según los requisitos establecidos por instituciones federales.

Registro como beneficiario de servicios de salud cuando se demuestra convivencia prolongada.

Compensación económica, en entidades donde la ley contempla esta figura para quien se dedicó al trabajo doméstico.

Reconocimiento de aportaciones en bienes adquiridos, cuando pueden demostrarse contribuciones directas o indirectas.

Vacíos y diferencias legales entre estados

Las normas que regulan el concubinato no son homogéneas. En temas como el reparto de bienes, los requisitos de reconocimiento y las compensaciones económicas, cada estado establece criterios particulares. Por ello, las parejas que viven en unión libre pueden encontrar diferencias en los derechos que pueden reclamar dependiendo de la entidad donde residan.

Algunos estados carecen de un régimen patrimonial específico para el concubinato, lo que obliga a resolver disputas mediante criterios judiciales. En cambio, otros han desarrollado figuras que permiten resolver controversias derivadas de la convivencia. La Suprema Corte ha emitido criterios que refuerzan el reconocimiento del concubinato en temas de seguridad social y sucesión cuando se acredita la vida en común.