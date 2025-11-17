Depósitos bancarios 2025: el límite que el SAT estableció para evitar sanciones

El nuevo límite anual de depósitos define el parámetro que usará el SAT para identificar ingresos no comprobados.. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó para 2025 el criterio que utiliza para identificar cuándo los depósitos bancarios recibidos por una persona pueden considerarse ingresos sujetos a revisión. La medida forma parte de los ajustes aplicables al manejo de operaciones bancarias y a la verificación del origen del dinero.

La autoridad estableció que el nuevo límite anual de depósitos es de 2 millones 28 mil 610 pesos, cifra con la que se determinará si existe presunción de ingreso gravable cuando el contribuyente no pueda comprobar el origen de los recursos.

Regla aplicable a contribuyentes y alcance operativo

Las notas señalan que, si una persona rebasa el monto anual actualizado y no presenta documentación que demuestre el origen de los depósitos, el SAT puede iniciar procedimientos como requerimientos o revisiones. El ajuste opera con base en el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, que permite presumir ingresos no declarados cuando existen depósitos sin registro contable o sin soporte documental.

De acuerdo con la información disponible, la autoridad mantiene la facultad de revisar operaciones aun cuando el monto sea inferior al límite, siempre que detecte inconsistencias en datos fiscales o en movimientos bancarios. Cuando el contribuyente acredita el origen del dinero mediante contratos, recibos, estados de cuenta o documentos notariales, la autoridad puede descartar la presunción.

Aplicación del límite y elementos de comprobación

El SAT recomienda mantener actualizados los datos en el Registro Federal de Contribuyentes, presentar declaraciones en tiempo y forma y conservar documentos de respaldo de los depósitos recibidos. La autoridad también sugiere revisar el Buzón Tributario para atender requerimientos dentro de los plazos establecidos.

Entre los documentos que pueden utilizarse para comprobar el origen se encuentran contratos de préstamo, comprobantes de nómina, constancias bancarias, documentos notariales o registros contables cuando correspondan. El SAT puede solicitar estos documentos en cualquier momento dentro de los periodos de revisión.

Relación con otros reportes y reglas de depósitos en efectivo

El límite actualizado coexiste con otras disposiciones relacionadas con depósitos en efectivo. Las instituciones financieras deben informar al SAT los depósitos en efectivo superiores a 15, 000 pesos mensuales, de acuerdo con lo difundido en notas informativas. Estas reglas operan de manera independiente al nuevo límite anual y permiten a la autoridad cruzar datos con declaraciones fiscales.