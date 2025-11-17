"El Jerry", influencer de 25 años fue asesinado en Culiacán, Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Gerardo Moya, conocido en redes sociales como "El Jerry", de 25 años, fue asesinado a balazos este domingo 16 de noviembre junto a su acompañante Gustavo "N", de 26 años, en una emboscada armada en el sector Tres Ríos de Culiacán. El ataque, perpetrado a plena luz del día en una zona comercial concurrida, se suma a la escalada de violencia contra creadores de contenido en Sinaloa, vinculada a la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el cruce con la calle José Ortiz de Domínguez, a escasos 250 metros de las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

De acuerdo con reportes preliminares de la FGE, Moya y su acompañante salían de un autolavado a bordo de una camioneta GMC Sierra gris modelo 2025, con placas de Sinaloa, cuando fueron interceptados por al menos cuatro hombres armados que viajaban en un vehículo Jetta. Los agresores dispararon ráfagas con armas largas contra la unidad en movimiento, dejando la camioneta encendida con la palanca en "drive" y múltiples casquillos de diferentes calibres en la escena.

Minutos antes del ataque, "El Jerry" compartió dos historias en su cuenta de Instagram (con 7,237 seguidores) y TikTok (más de 11,400 seguidores), donde se les ve bebiendo cerveza al volante mientras escuchaban el corrido "Entre Pancho y Pancho" de Arley Pérez, con referencias a Los Ántrax, brazo armado de la facción Mayiza.

Una publicación reciente en TikTok por el Día de Muertos advertía: "A mi pónganme un café en la ofrenda, no vuelvo a tomar agua", lo que ha generado especulaciones sobre si anticipaba su final.

Fuentes extraoficiales atribuyen el ataque a La Chapiza (hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán), por presuntos vínculos de "El Jerry" con Los Mayitos, liderados por Ismael Zambada Sicairos ("Mayito Flaco"). En perfiles alternos, el influencer aparecía con armas largas, chalecos tácticos y parches "MF", aunque oficialmente se dedicaba al comercio de legumbres.

El asesinato de "El Jerry" eleva a al menos 10 el número de creadores de contenido ejecutados en Sinaloa y estados colindantes desde septiembre de 2024, tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos, que desató la fractura del Cártel de Sinaloa.

Muchos de estos jóvenes, que proyectaban estilos de vida ostentosos con autos de lujo y corridos, fueron señalados en narcovolantes lanzados desde avionetas el 9 de enero de 2025 en Culiacán, acusados de colaborar con Los Chapitos o rivales.