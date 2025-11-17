Generación Z convoca a una nueva marcha el 20 de noviembre. ¿Y el desfile?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la movilización del pasado sábado 15 de noviembre que concluyó en disturbios en el Zócalo de la Ciudad de México, desde las páginas de redes sociales identificadas con la Generación Z convocaron a una nueva movilización.

Esta vez, la nueva manifestación se llevará a cabo a las 11 de la mañana del 20 de noviembre, que se cumple el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

GENERACIÓN Z MÉXICO CONVOCA:



Estados que deseen participar, mismo puntos de inicio y final que el 15 de noviembre.

La marcha será “en los mismos puntos de inicio y final que el 15 de noviembre”, según las páginas convocantes.

El sábado, la marcha comenzó en el Ángel de la Independencia, siguió por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

¿Y el desfile del 20 de Noviembre?

Este domingo, la Secretaría de la Defensa Nacional informó en su cuenta de X que el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana “tendrá una ruta distinta”.

El desfile está convocado para las 10 de la mañana del jueves. El recorrido inicia en la plancha del Zócalo hasta el Monumento a la Revolución.

De acuerdo con un gráfico animado publicado en la cuenta de X de la Sedena, el desfile recorrerá 5 de Mayo y Avenida Juárez, cruzará Paseo de la Reforma y llegará por Avenida de la República al Museo de la Revolución.

¡Ven y vive con nosotros este magno evento!



Te esperamos este 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana, para presenciar el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al "115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana".

El recorrido inicia en la Plancha del Zócalo hasta el…



El recorrido inicia en la Plancha del Zócalo hasta el… pic.twitter.com/6XDExU1L4l — @Defensamx (@Defensamx1) November 16, 2025

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se le preguntó a la mandataria sobre esta coincidencia.

“Vamos a ver. Ayer salió un anuncio, de que iban a movilizarse el 20. Vamos a ver. Nuevamente les digo: no hay que caer en la provocación ni en la violencia. Y todos aquellos que la están promoviendo hacen muy mal al país y se hacen mal a sí mismos. Entonces, no, no caer en la provocación. Vamos a ver cómo se desarrolla estos días”, respondió la mandataria.