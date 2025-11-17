No estoy contento con México: Donald Trump

WASHINGTON (apro).– Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo no estar contento con lo que está haciendo el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum en contra del narcotráfico, y acotó que aunque no está pensando actuar militarmente en México, lo haría.

“Está bien conmigo”, declaro Trump al ser cuestionado en la Oficina Oval de la Casa Blanca si potencialmente Estados Unidos lanzaría ataques dentro de México para contener a los cárteles de la droga.

“Cualquier cosa que tengamos que hacer para detener las drogas, no estoy diciendo que lo voy a hacer, pero sería un orgullo hacerlo... déjenme ponerlo de esta manera: no estoy contento con México”, remató el mandatario estadunidense.

En la guerra militarizada que ha declarado al narcotráfico internacional luego de arrebatarle a la DEA esa responsabilidad ante su fracaso para hacerlo, no es la primera vez que Trump habla de tener intenciones de lanzar ataques dentro de México para, según él, acabar con los cárteles de la droga, pero tampoco es la primera ocasión que lo descarta.

Ambigüedad

La irracionalidad, ambigüedad y retractaciones de Trump en sus declaraciones se ha vuelto la norma cuando habla sobre la cooperación bilateral con Sheinbaum para contener al trasiego de los narcóticos.

Hace unas semanas dijo que estaba contento con lo que hacía el gobierno de Sheinbaum aunque al mismo tiempo subrayó que en México imperaba la ley de los cárteles del narcotráfico porque el gobierno federal les tenía miedo.

El año pasado, durante su campaña presidencial que le dio como resultado el regreso a la presidencia de Estados Unidos, Trump declaró en varios eventos proselitistas que si regresaba a la Casa Blanca atacaría a los cárteles del narcotráfico dentro del territorio mexicano.

La semana pasada en Canadá, Marco Rubio, el secretario de Estado en el gabinete de Trump, descartó que en Washington se estuviera planeando un ataque militar dentro de México y enfatizó el beneplácito con las acciones antinarcóticos de la presidenta Sheinbaum.

Tras arrebatarle a la DEA la responsabilidad de combatir al narcotráfico para dársela al Pentágono, Trump designó como grupos del terrorismo internacional a seis a cárteles de México.

Por ahora las ataques bélicos contra presuntos narcoterroristas el Departamento de Guerra los ha llevado a cabo supuestamente en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico y como fuerza de disuasión, desplazó al portaviones Gerald R. Flor y toda una fuerza de ataque.

Desde el pasado 2 de septiembre a la fecha, el Comando Sur ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y en Pacífico, ejecutando extrajudicialmente a 83 personas que viajaban en ellas presuntamente transportando narcóticos dirigidos al mercado estadunidense.